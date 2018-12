Iberia se plantea un recargo en la vuelta si no se usa la ida

Iberia ya no está cancelando el billete de vuelta si no se utiliza la ida para cumplir una reciente sentencia que anula la cláusula no-show, pero prevé aplicar un diferencial de precio al vuelo de regreso, lo que podría suponer un recargo, dado que la tarifa para un solo trayecto suele ser más cara que si se compra para ambos sentidos. El fallo, según la aerolínea, también reconoce su derecho a no verse perjudicada.