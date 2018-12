Las empresas coruñesas deben "activar ya" planes de contingencia ante el 'Brexit'

La reciente decisión del Gobierno de Theresa May de dar prioridad a una salida sin acuerdo de la UE el próximo 30 de marzo ha encendido las alarmas entre los empresarios coruñeses que operan en el país británico. Mucho es lo que se juegan las 165 empresas de la ciudad coruñesa que venden en el Reino Unido: solo entre enero y septiembre de este año exportaron casi 700 millones de euros al país británico, una cifra que va camino de superar los 892 millones de 2017. Las exportaciones de A Coruña suponen el 61% del total de las gallegas, lo que refleja el liderato de la capital herculina en este ámbito, tal como se puso de manifiesto en la jornada La empresa española ante el Brexit, celebrada ayer en la Cámara de Comercio de A Coruña.

La subdirectora de la Cámara coruñesa, Ana Agras, apremió a las empresas que operan en el Reino Unido a "activar ya un Plan de Contingencia con todos los escenarios posibles". Este debe incluir "desde un Brexit blando a un Brexit duro" como el planteado anteayer por el Gobierno británico en caso de no sacar adelante una salida con acuerdo en la votación parlamentaria del próximo 14 de enero.

"Cualquiera de los dos escenarios es posible a día de hoy y afectará a las relaciones comerciales de las 493 empresas que exportan y a las 684 que importan en Galicia, dado que en cualquiera de los dos casos existirán controles administrativos y aduaneros al comercio de bienes y servicios", explicó el director territorial de Comercio e ICEX en Galicia, Sergio Prieto.

Un Plan de Contingencia es un protocolo preventivo, predictivo y reactivo que ayude a controlar una situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas. Hasta la fecha solo el 30% de las empresas que operan en el Reino Unido cuentan con un plan de estas características, afirmó el director territorial de Comercio. Además de barajar los distintos escenarios, el Plan debe analizar "todos los plazos de tiempo posibles, desde el corto al largo, o corremos el riesgo de quedarnos sin nuestros clientes", añadió.

Prieto comentó que estos planes deben elaborarse y activarse de forma "urgente" porque los británicos "ya lo están haciendo", y puso como ejemplo que "el turismo de negocio del Reino Unido está sustituyendo la UE por EEUU".

"Debemos estar preparados ante el peor escenario posible", manifestó la vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Teresa Valdés. De ahí que el análisis de la evolución de la economía británica, "con una posible devaluación de la libra y una disminución de la demanda británica", debe constituir otro elemento clave del Plan, comentó Valdés.

En todo caso, como subrayó Ana Agras en su conferencia La empresa coruñesa ante el Brexit, "la día de hoy "la única evidencia a día de hoy es que habrá cambios importantes, ya sea en tres meses o en dos años".

"La Unión Europea no previó los procedimientos para marcharse del vecindario", comentó a continuación Gonzalo Ortiz, director general de la Cámara de Comercio de

A Coruña.

Ortiz repasó la sucesión de acontecimientos políticos en el Reino Unido, desde que el anterior primer ministro, James Cameron, convocó el referéndum sobre la permanencia en la UE hasta hoy. "El caso es que se han mezclado un conjunto de convulsiones que no sabemos qué van a deparar", dijo.

A pesar de la incertidumbre actual, el director general de la Cámara coruñesa comentó que el "Reino Unido sigue siendo una gran oportunidad de negocio".

En este sentido, la Cámara de Comercio destacó el auge del sector turístico español, "que hace que nuestros productos sean conocidos entre los británicos y por tanto demandados". También la existencia de un gran número de restaurantes españoles, "lo que favorece el conocimiento de nuestros productos alimentacios". Otras oportunidades de negocio son los productos ecológicos, el sector hábitat, los derivados del sector maderero para la construcción, la biotecnología o las energías renovables.