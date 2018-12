La FED eleva los tipos un 0,25% pese a las fuertes presiones en contra de Trump

La Reserva Federal de Estados Unidos subió ayer el tipo oficial de interés en un cuarto de punto por cuarta vez este año y ha situado las tasas en el rango entre el 2,25% y el 2.5%. La decisión se produce pese a las fortísimas presiones el presidente del país, Donald Trump, para frenar el endurecimiento de las condiciones de financiación. Con esta decisión la FED trata de normalizar la política monetaria tras nueve años de recuperación en EEUU y prevenir la inflación en un país que crece al 3,5%, cuya tasa de paro está en mínimos desde 1969, y en la que la política fiscal de Trump es muy expansiva.

La autoridad monetaria apuntó que los últimos datos recibidos muestran que el mercado laboral ha continuado fortaleciéndose y que la actividad económica ha aumentado a un "fuerte ritmo". La FED señaló que los últimos datos recibidos muestran que el mercado laboral ha continuado fortaleciéndose y que la actividad económica ha aumentado a un "fuerte ritmo". Asimismo, ha señalado que la inflación general y subyacente se ha mantenido cerca del 2% en tasa interanual, mientras que las expectativas de inflación a largo plazo no han cambiado.

Perspectivas en Europa

El Banco Central Europeo (BCE) ha abierto la puerta a que el retorno a unos tipos de interés "elevados" solo pueda ser posible si se produce una reforma de las pensiones en la eurozona, según se desprende de un artículo académico publicado por la autoridad monetaria ayer.

"La vuelta a tipos de interés elevados tendría que venir por una reforma de las pensiones (aumentando la edad de jubilación en combinación con medidas que sostengan el capital humano de las poblaciones envejecidas), la inversión en la fijación de los riesgos, un aumento en la productividad o la combinación de estos factores", se puede leer en el documento, que no representa la postura oficial del BCE.

La entidad presidida por Mario Draghi ha apuntado que desde la década de 1980 la tasa neutral de los tipos de interés (aquella que no lastra ni favorece el crecimiento) está siguiendo una "tendencia a la baja".