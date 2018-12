La industria gallega deberá invertir en eficiencia para lograr la rebaja eléctrica

El decreto del Gobierno que incluye las rebajas en el precio de la energía para las grandes industrias electrointensivas, vitales para las plantas coruñesa de Ferroatlántica y Alcoa, fue convalidado ayer en el Congreso. El PSOE solo obtuvo el apoyo de los partidos nacionalistas, satisfechos con que se incluya, detalladamente, la figura de la red de distribución cerrada, un sistema de ahorro demandado desde hace años por el polo petroquímico de Tarragona.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, volvió a evitar dar detalles sobre las medidas que se incluirán en el estatuto de consumidores electrointensivos para rebajar el precio de la factura de la industria y se limitó a señalar que tendrán especial incidencia "en Asturias, Galicia y País Vasco" y que el reglamento se desarrollará antes de seis meses. En lo que sí abundó es en las "obligaciones" de las empresas beneficiadas por las rebajas. "Deberán asumir compromisos en eficiencia energética y sustitución de fuentes energéticas contaminantes para las que se articularán exenciones o compensaciones", afirmó Maroto. Eso significa que las industrias gallega que se quieran beneficiar de las rebajas tendrán que invertir en mejoras ambientales.

La reducción del 40% de los incentivos eléctricos que el Gobierno repartió entre la gran industria en la última subasta de interrumpibilidad, la semana pasada, agravó la crisis de Alcoa -que mantiene la tramitación del despido colectivo para 369 empleados de A Coruña y 317 de Avilés- y sumió en la incertidumbre a la plantilla de Ferroatlántica. Los 200 trabajadores de la fábrica de silicio de Sabón están a la espera de conocer el ajuste de plantilla avanzado por la empresa, que decidió parar dos de sus tres hornos en 2019 por la pérdida de ayudas para rebajar su recibo de la luz. Los trabajadores de la multinacional de ferroaleaciones en Cee-Dumbría (A Costa da Morte) también temen despidos.

A pesar del apoyo institucional unánime para evitar casos como el posible cierre de Alcoa, en el Congreso PP, Unidos Podemos y Ciudadanos se abstuvieron en la votación. Todos criticaron que el apoyo a las industrias electrointensivas se haya incluido en un decreto ómnibus -en el que se incluyen también las jubilaciones parciales y los contratos relevo para la industria manufacturera, la extensión de la vida útil de las centrales de cogeneración o medidas en materia de comercio minorista vinculadas a la venta en pérdidas- y que no se tramite como proyecto ley para ser debatido porque consideran que falta diálogo.

"No perjudica" a Alcoa

La ministra Maroto defendió que "muchas medidas" incluidas en el real decreto "son fruto del diálogo" con los grupos pues "dan respuesta a lo que en este Parlamento se ha pedido" y se remitió a la declaración institucional aprobada tanto por el Congreso como en el Senado sobre el apoyo a la industria electrointensiva en lo relativo al cierre de las plantas de Alcoa. En ese sentido, y en respuesta a la portavoz de Unidos Podemos, señaló que a esta multinacional del aluminio el decreto "no le perjudica" y "da garantías para mantener las unidades productivas y el empleo".

La portavoz de a Unidos Podemos, Yolanda Díaz, afirmó que la norma "no sirve" para frenar los cierres en Alcoa y que "va a permitir que a partir del 15 de enero sus trabajadores" en A Coruña y Avilés "se vayan a la calle". Afirmó que si es tan urgente el estatuto del consumidor electrointensivo como para tramitarlo por decreto "no entendemos por qué después se da un plazo de seis meses para desarrollarlo, no es serio".

El portavoz del PP, Guillermo Mariscal, lamentó que el Gobierno presente medidas para reducir el precio de la electricidad a la industria "sin calcular sus costes y sin aclarar cómo va a repercutir en la factura que pagan los ciudadanos".

Por parte de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, calificó de "trampantojo" la inciativa del Gobierno "porque parece un decreto ley pero no profundiza en nada e intentan imponerlo sin debatirlo". Respecto al contenido dijo que "es muy mejorable" y que si refleja la "ambición máxima" del Ejecutivo en política industrial "poco más se puede decir". Según Rodríguez "es una respuesta a la desesperada ante el temor a cierres como el de Alcoa, pero la industria española se merece más respeto"

La convalidación del decreto se aprobó con 111 votos a favor, 4 en contra y 228 abstenciones. El PSOE sólo consiguió el voto afirmativo de los nacionalistas catalanes de ERC y PDeCAT y de los vascos del PNV. Los catalanes agradecieron que se incluyera en el decreto la figura de las redes de distribución cerrada para que el polo petroquímico de Tarragona ahorre "hasta un 30%" en la factura eléctrica.