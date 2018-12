"Brindamos por que nos dejen trabajar en paz"

Cuatro trabajadores de Alcoa relatan cómo celebrarán "las Navidades más difíciles" con el deseo de que A Coruña mantenga una de sus factorías emblemáticas. "Aunque sean pequeños, nuestros hijos no son tontos y saben que la fábrica de papá puede cerrar", explica Miguel Conde, operario de captación en la aluminera. De la misma opinión es David Mosquera, con 34 años y dos niñas de 3 y 8 años. O Roberto Fraga, con una niña de 10 y un niño de 6. Los próximos días serán cruciales para conocer el devenir de casi 400 familias que luchan por cambiar el destino de una planta abocada al cierre

Esta Navidad va a ser "difícil desconectar", confiesa Miguel Conde Mosteiro, afectado junto a otros 368 trabajadores por el anuncio de cierre de la aluminera radicada en A Grela, propiedad de la multinacional estadounidense Alcoa desde 1998. Miguel representa la tercera generación de trabajadores de la factoría coruñesa tras su padre y su abuelo.

"Mi padre trabajó 38 años en la fábrica y todo esto le afecta", admite. "Aquí entran en juego muchos sentimientos: pertenecemos a una empresa muy familiar y arraigada en A Coruña", añade.

Su padre estará en la cena de Nochebuena y en la comida de Navidad junto a su mujer y sus dos hijos, un niño de 7 años y una niña de 4. "Los niños no son tontos, nos escuchan hablar en casa y saben que la fábrica de papá puede cerrar; así la llaman: la fábrica de papá", afirma.

La idea de Miguel es "disfrutar con la familia", aunque sabe que los próximos días serán cruciales para el futuro de la planta. "A ver si hay vida después del 27", fecha en la que se decide sobre la posibilidad de una segunda prórroga del periodo de consultas del ERE.

El pasado 20 de noviembre, Miguel Conde cumplió veinte años como trabajador de la empresa. A la pregunta de por qué brindará durante estas fiestas, lo tiene muy claro: "Porque nos dejen trabajar en paz; formamos una plantilla que sabe trabajar, el problema es que no nos dejan".

De hecho, aún guarda en la memoria los tiempos en que la aluminera "batía récords de producción" y ese recuerdo determina sus deseos. "Si Alcoa no quiere estar aquí, que venga otra empresa con ganas de invertir y un proyecto que nos devuelva la ilusión" asegura. "Ya son muchos palos encima", añade.

Conde trabaja como operario de captación, es decir, realiza los controles en las instalaciones que aspiran los gases que emiten las cubas electrolíticas. Sabe que estas Navidades "son las más difíciles" porque "casi 400 empleados con 44 años de media" están abocados a un despido colectivo. "El futuro de 400 familias de la ciudad" depende de la posibilidad de cambiar el rumbo del destino en los próximos días.

Su compañero David Mosquera tiene 34 años y trabaja desde los 20 en Alcoa. Es operario de fundición. "Lo peor es la incertidumbre", comenta antes de reconocer que está "muy fastidiado" y que celebrará la Navidad "por la familia". David está casado y tiene dos niñas de 8 y 3 años. Daniela, la mayor, escribió recientemente la carta a los Reyes Magos con un deseo que podría compartir con su padre: "Que no cierre Alcoa". Si Mosquera tuviera que escribir esa misma carta, haría una petición similar: "Tener trabajo".

Roberto Fraga es polivalente de electrolisis. Su función es encargarse del mantenimiento de las cubas que generan el aluminio, la parte del proceso "donde está el follón" por la continua demanda de energía. Roberto, que tiene dos hijos, una niña de 10 años y un niño de 6, ya ni se plantea la posibilidad de desconectar durante la Nochebuena y la Navidad. "Llevamos diez años luchando y eso te mina, te cambia el carácter; no se trata de desconectar de los problemas, sino de aprender a convivir a ellos", admite.

De ahí también las numerosas bajas por motivos psicológicos en Alcoa. "En 2009 hicimos la primera parada de una serie de electrolisis y ya nada fue igual", recuerda este trabajador. En 2012, "la empresa nos llamó para comunicarnos un ERTE (Expediente de Regulación de Empleo Temporal) el día después de Reyes". Y en 2014, Alcoa amenazó con cerrar la factoría con el argumento de que los precios de la electricidad no la hacían rentable. La de hace cuatro años "fue una situación similar a la actual aunque arreglaron antes", señala. "El 23 de diciembre nos comunicaron que no cerraban, pero fíjate cómo son que no querían divulgarlo hasta después de Navidad", recuerda. "Hay que ser caballeros hasta para cerrar una fábrica", sentencia.

El deseo de Roberto Fraga para 2019 es que "nos dejen trabajar tranquilos y en paz en la fábrica de aluminios de A Coruña". En caso de no ser así, ve el futuro con cierto pesimismo. "Somos buenos profesionales y tenemos capacidad para reciclarnos: el problema es que carecemos de tejido industrial, ni siquiera podríamos irnos a la competencia", declara. "Es como si de repente 400 conductores buscaran la misma plaza de aparcamiento", explica ante la posibilidad de que se materialice el despido colectivo.

Juan Carlos López Corbacho es la cara más conocida de la lucha por la supervivencia de la aluminera coruñesa al ejercer como presidente del Comité de Empresa. "Voy a procurar que no se hable de Alcoa ni en la cena de Nochebuena ni en la comida de Navidad, pero no sé si lo conseguiré", afirma.

Su idea es "disfrutar de la familia" durante unas fechas en las que compartirá mesa con una veintena de familiares. Ahí estarán su padre, sus tres hermanos, sus sobrinos y, por supuesto, su mujer y sus dos hijos de 28 y 13 años.

"Alcoa se mete en casa"

Aunque su intención es consensuar con la familia que no se hable de la situación de la fábrica, Corbacho es consciente de que "Alcoa se mete en casa y resulta muy difícil que a los tuyos no les impacte lo que está sucediendo".

Su deseo para el próximo año es compartido con los demás compañeros: "Me gustaría que nos dejasen trabajar en paz con gente que quiera apostar de verdad por A Coruña". "Que nos dejen sacar todo nuestro potencial y que salgamos de las fauces de esta multinacional", concluye López Corbacho.