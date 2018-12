Más empleo y facturación para un 2019 de dudas

En 2019 la economía gallega generará más empleo y facturación, aunque deberá redoblar su esfuerzo por la innovación, la formación cualificada y la diversificación (de productos y mercados) para fortalecerse de cara al futuro y lograrlo con garantías. Es la previsión casi unánime de nueve sectores que representan cerca del 60% del Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia, cuyos portavoces han coincidido en gran parte también en que la inestabilidad política en España y las consecuencias del Brexit serán los principales factores de incertidumbre para el ejercicio que está a punto de estrenarse.

Son áreas de actividad (textil, industria metalúrgica, construcción y reparación naval, de transformación pesquera, conservera, turismo, comercio minorista, construcción y madera) que han capeado de distinta forma la crisis económica y la recuperación; la industria manufacturera ha recuperado casi la mitad del peso que perdió durante la doble recesión, el turismo y el alza de la demanda interna han elevado un 10% el valor añadido bruto del comercio y la hostelería y la construcción todavía ve muy lejos el 11% que llegó a representar en términos de generación de riqueza.

Todas las actividades encaran desafíos tanto exógenos como propios; la escasez de mano de obra cualificada se ha extendido tanto a sectores más disruptivos (de industria 4.0, economía digital) como a oficios más tradicionales. Encontrar y captar este capital humano será determinante, como han coincidido desde el textil, el naval, el comercio o el metal. Galicia cerró el tercer trimestre con una tasa de paro del 12,2%, y la previsión del Ejecutivo autonómico -avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)- es que el empleo crezca en torno a un 1,5% en 2019 con un avance del Producto Interior Bruto (PIB) de en torno a un 2,5% (la AIReF ha elevado esta tasa en una décima), y que en todo caso -de acuerdo al panel elaborado por la Fundación de Cajas de Ahorros, Funcas- será superior al crecimiento de la media nacional.

El caos británico

Como factores externos el Brexit, la guerra comercial avivada por el presidente de EEUU, Donald Trump, y la posible subida de tipos por parte del Banco Central Europeo -que ya ha dejado el programa de compras- ejercerán asimismo un notable impacto sobre los principales sectores gallegos. La desconexión de Reino Unido de la Unión Europea se producirá el próximo 29 de marzo, sin que de momento se haya clarificado de qué manera se producirá esta separación traumática. Londres y Bruselas sellaron un pacto por el cual los buques mantendrán el mismo derecho a operar en aguas británicas a cambio de acceso a mercados, con el compromiso de sellar un futuro acuerdo pesquero antes de julio de 2020. Pero tanto el withdrawal agreement (acuerdo de desconexión) como la declaración política no ha pasado la criba del Parlamento. Nada se ha despejado tampoco respecto a la imposición de aranceles, que podrían superar el 24% para las conservas de pescado, o el impacto real que tendrá sobre los ciudadanos británicos, capitales en el turismo gallego.

Clúster Gallego Textil Moda (Cointega)

"Seguirá en alza la demanda de perfiles muy cualificados y especializados"

"En 2019 será difícil escapar de la inercia de estos últimos años, donde los incrementos han venido esencialmente por la expansión a nuevos mercados, con los que se ha paliado la contracción, sobre todo en márgenes, del mercado nacional y de los tradicionales", expone el secretario general de Cointega-Clúster Gallego Textil Moda, Alberto Rocha. Se muestra "convencido de que el cambio de tendencia —de producirse— en ningún caso vendrá del lado de la demanda" porque el consumidor tiene ahora "unos criterios de compra muy influenciados por el precio y las promociones, y además ha priorizado otras alternativas en las que gastar su dinero". A nivel de empleo, Rocha prevé que continúe al alza la demanda de "nuevos perfiles profesionales, de elevada cualificación y especialización, compensando las pérdidas en ocupaciones que ya no son necesarias o rentables". Por último, cree que los factores de incertidumbre "están bastante bien identificados y diagnosticados; la solución no puede ser esperar a ver si escampa, sino que hay que actuar cambiando el modelo de negocio y, sobre todo, la oferta".

Clúster Turismo de Galicia

"Nuestro objetivo no está en una cifra; sí en trabajar a largo plazo"

El sector turístico gallego confía en alcanzar los seis millones de viajeros aunque vaya a cerrar "con una previsión de descenso respecto al año pasado, y nos quedaremos algo por debajo de la cifra de los cinco millones", aprecia el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal. A su juicio, ese techo de seis millones "es factible y asumible en el contexto de una buena gobernanza del destino turístico". No obstante, aclara Pardal, "nuestro objetivo no está en la cifra en sí, si no en trabajar a largo plazo en la mejora de otras ratios, como la estancia y el gasto medio, que han mejorado este año, con un incremento de tarifas hoteleras que ha estado en torno a los dos puntos, lo que ha permitido también mejorar la rentabilidad". Para el clúster el objetivo ahora "se centra en la apuesta por la captación de flujos de viajeros que garanticen un crecimiento sostenible", sobre todo en zonas "muy sensibles a la presión turística en determinadas épocas del año". El sector seguirá trabajando, concluye Pardal, "en la desestacionalización del turismo y en un crecimiento sostenible a largo plazo".

Asociación de Industriales Metalúrgicos (Asime)

"Debemos seguir ofreciendo productos de alta calidad; la innovación es clave"

Para la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), tanto en las actividades de automoción como de metalmecánica y naval "2019 será un año de crecimiento". "Con total seguridad mejoraremos los números de 2018", prevé su secretario general, Enrique Mallón. Este avance se repetirá también "en áreas como las construcciones y estructuras metálicas, la aeronáutica o la fabricación de bienes de equipo", aunque advierte de las posibles consecuencias que generarán el Brexit o "el proteccionismo de mercados como el de Estados Unidos".

Destaca Mallón que "la innovación será el factor diferenciador y determinante, no solo para el año 2019, sino también para los años siguientes. Debemos seguir ofreciendo productos de alta calidad y para ello contamos con fortalezas muy relevantes", argumenta. Su estimación pasa por un alza del 5% en volumen de negocio de la industria, y de entre el 5 y el 7% en materia de empleo. "De todos modos habrá que ver cómo se van comportando los mercados internacionales, que cada vez son más cambiantes", comenta Enrique Mallón.

Federación Gallega de Comercio

"Debemos restablecer una política ordenada de rebajas"

"Desde el comercio de proximidad, esperamos mantener las cifras de negocio y empleo durante el año 2019", confía el presidente de la federación gallega, José María Seijas. Es una de las principales ramas de actividad y empleo de la economía gallega, y una de las que encara un cambio de paradigma más abrupto. Para Seijas los factores que más incertidumbre dan al sector son "la desconfianza que genera en los consumidores la inestabilidad política, medidas económicas variables o la incertidumbre laboral", además de una "política de descuentos continuados, la evolución de la venta online..." La Federación Gallega de Comercio considera necesario configurar un "plan de choque para el sector, que contemple medidas para mantener el equilibrio entre los distintos formatos comerciales, restablecer una política ordenada de rebajas, revisar la fiscalidad, impulsar acciones de dinamización comercial, reducir la brecha digital y medidas de control contra la competencia desleal". La mejora en la formación, en opinión de Seijas, sería también una palanca de crecimiento en el comercio.

Conservas de Pescado (Anfaco)

"Aceleramos en la transición hacia un nuevo modelo productivo"

La patronal de la industria conservera (Anfaco-Cecopesca) cuenta con "continuar en la senda de crecimiento sostenido de estos últimos años, no solo en cuanto a producción, sino también en la evolución positiva de las exportaciones, siendo eficientes y competitivos en plena transformación digital y acelerando la transición del tejido industrial hacia un nuevo modelo productivo". Para su secretario general, Juan Manuel Vieites, es complicado aventurar el futuro escenario en materia laboral. "Solo me atrevería a estimar una previsión de mantenimiento del empleo, aunque con una expectativa de que puedan rebasarse los 12.000 trabajadores en Galicia". En la conserva, destaca, "las relaciones laborales del sector gozan de estabilidad y pautas de crecimiento sostenido". En cuanto a los escenarios a vigilar, Vieites menciona "las dificultades de abastecimiento de materia prima, así como la amenaza que puede venir determinada por la política de acuerdos comerciales de la UE con países del sudeste asiático". La internacionalización, los desarrollos innovadores y la calidad serán los motores de esta industria.



Asociación Clúster del Naval Gallego (Aclunaga)

"La carencia de mano de obra especializada nos apremia, hay que fortalecer la formación"

"El 2019 se presenta con buenas expectativas. Se generará actividad, negocio y empleo similares al año 2018, con la esperanza de ir creciendo y consolidando la competitividad de nuestras empresas", confía el presidente de la Asociación Clúster del Naval Gallego, Marcos Freire. Destaca también "la apertura hacia nuevos mercados y tipologías de buques", una tendencia que ha llevado ya a esta industria a convertirse en una referencia mundial en buques de investigación u oceanográficos, por ejemplo. "La tendencia nos hace pensar que podremos llegar a las 32 unidades" en cartera. Hasta octubre el importe de los pedidos de los astilleros gallegos rondaba los 750 millones de euros. Para Freire "será clave seguir fortaleciendo ámbitos como el de la formación naval, cada vez más demandada y especializada, pues la carencia de mano de obra especializada nos apremia". También, enumera, el acceso a la financiación, el aumento de capacidad y participación activa de más entidades bancarias y compañías aseguradoras y reaseguradoras", y admite "la dificultad de anticiparnos a las fluctuaciones de los mercados, que impiden acometer inversiones innovadoras de calado". Para Aclunaga es preciso un "plan de formación más a la medida de los ciclos productivos del naval".

Industria Pesquera (Conxemar)

"Nos preocupa el incremento de los costes laborales y de los combustibles"

El presidente de Conxemar, José Luis Freire, enumera los "principales desafíos en 2019 para nuestras industrias, que compiten a nivel global". "Primero: dificultad para conseguir materias primas, especialmente por la política estatal china de comprar empresas en origen y a continuación importarlas sin pagar aranceles, lo cual es una ventaja competitiva enorme comparado con nuestras industrias de transformación, que deben pagar aranceles. Segundo, incremento de los costes laborales, que hacen menos competitivas nuestras industrias frente a las de Portugal y, especialmente, Marruecos, que está doblando Tangermed, donde ya está ocupado el polígono industrial de tres millones de metros cuadrados y con reciente transporte a Vigo con precios muy competitivos. Tercero, costes de combustible no competitivos, especialmente en la comunidad gallega, lo que nos preocupa mucho, ya que exportamos por carretera a nuestro principal mercado, la Unión Europea. Cuarto, los costes de electricidad, muy elevados y perjudiciales para nuestras industrias". Por último —concluye Freire— la "posible subida de tipos de interés en 2019".

Asociación Gallega de la Construcción

"Hay importantes reformas estructurales pendientes"

La construcción llegó a alcanzar en Galicia un peso del 11,1% del Producto Interior Bruto (PIB), un nivel del que continúa muy lejos. De hecho en el tercer trimestre de este año experimentó un retroceso de cuatro décimas, hasta el 6,4%. "La construcción debe ser palanca del crecimiento económico del país que dote de la infraestructura necesaria para el desarrollo", interpreta el secretario de la Asociación Gallega de Construcción (Agalco, constituida el año pasado), Antonio Heredero. La "evidente" desaceleración económica se dejará notar aunque "Galicia será de las comunidades que más crezcan".

"Uno de los factores de incertidumbre será la dificultad o imposibilidad de avanzar en las reformas estructurales pendientes, junto a algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno con el alza de la fiscalidad empresarial".

Clúster da Madeira e o Deseño

"El sector presenta ya una enorme ventaja anticíclica"

La industria gallega de la madera prevé "continuar con la tendencia en aumento de los últimos ejercicios". En este sentido, como explica el presidente del Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia, José Manuel Iglesias, la facturación del sector se incrementó entre un 5% y un 8% durante este 2018 que termina, siguiendo el crecimiento anual que se registra desde 2015, llegando

a superar los 2.300 millones de euros a finales del presente año". De este modo, el sector mejora por

segundo año consecutivo su volumen de negocio, hito que espera repetir durante 2019.

Para Iglesias la madera "presenta una ventaja anticíclica en relación a los demás: está perfectamente enclavada en las oportunidades que supone la bioeconomía y el final de la era del petróleo", aunque comparte con los demás que el Brexit y la evolución del comercio mundial serán dos elementos de incertidumbre.

Este sector apuesta en firme por el "incremento del valor de la producción a través del diseño".