El cura de Vioño clama por la salvación de Alcoa

Si en A Coruña da nombre a uno de los barrios y clubes modestos más característicos, en Asturias es una parroquia perteneciente al municipio de Gozón, en la comarca avilesina donde se asienta Alcoa.

José María Cantera, el cura del Vioño asturiano, es un comprometido defensor de la causa de los trabajadores. Él no quiere "cristianos de fachada". Él lo es a pecho descubierto y viste con orgullo, bajo la casulla, la emblemática camiseta que proclama el "no al cierre de Alcoa". "Estamos en Navidad, que es el tiempo de las ilusiones y las esperanzas, pero también de las incertidumbres. Las mayores, aquí al lado: tengo debajo de casa la empresa que ha anunciado su cierre. Hay que tener compasión: si cierra Alcoa, lo sufriremos todos en esta comarca", señaló el sacerdote.

"No paséis de largo por lo que esas familias están sufriendo", recalcó ante los feligreses. Pero su acción no quedó ahí. Desde hace unos días, en el púlpito hay un cartel que muestra una señal de prohibición. Tiene una leyenda en la que hay una declaración de principios: "Con los trabajadores y sus familias. Por una electricidad competitiva. Alcoa no se cierra".

El compromiso del sacerdote al frente del mayor número de parroquias de la comarca avilesina es profundo porque, dice, "no puede ser de otra manera". El Niño Jesús que luce estos días a un lado del altar mayor de la iglesia de San Esteban de Vioño protege un lingote de aluminio que salió de los hornos de la antigua Endasa en 1959. Es decir, cuando comenzó la producción de aluminio en la comarca.

Esta mañana está prevista que se desarrolle la que puede ser la última sesión de consultas del expediente de despidos colectivos. "Que haya trabajo en nuestra comarca, que este lingote no se transforme en un pisapapeles", imploró el sacerdote implicado hasta la médula con los suyos.