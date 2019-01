El plan de Naturgy para el cierre de Meirama: 80 millones y recolocaciones y salidas pactadas de empleados

El anuncio de que finalmente Naturgy descarta llevar a cabo las obras necesarias para alargar la vida útil de la central térmica de Meirama más allá de junio de 2020 y cumplir con los nuevos requisitos de la directiva europea de emisiones no es ninguna sorpresa. La compañía ya dejó caer hace meses que no asumiría inversiones que no considerara rentables y, como adelantó LA OPINIÓN, la planta no aparecía en la relación de instalaciones que han comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica su intención de seguir operando. "Nos vamos a focalizar en el futuro, que son las renovables", aseguran fuentes del grupo tras conocerse que ayer se trasladó al comité intercentros la decisión del cierre. Hoy les tocará a los trabajadores. Son 77 empleos directos, de los que 40 "seguirán vinculados" a Naturgy con las obras de desmantelamiento y reubicaciones en otros negocios de la compañía. Para el resto se buscarán salidas pactadas.

Hay otro centenar de empleos indirectos, que también dependen de la térmica, dentro de las auxiliares. Naturgy tiene previsto dar prioridad a estas empresas también en los trabajos previos a la clausura de la central.

¿Y después qué? Naturgy prepara un plan de inversiones que pasa por la construcción en la zona de un nuevo parque eólico con una potencia de 65 megavatios (MW) y analiza la posibilidad de lanzar un centro de gas renovable obtenido a partir de residuos ganaderos y orgánicos industriales procedentes de sectores como la pesca, las conserveras o las lácteas. Además, de mano de la Xunta, se buscarán posibles proyectos industriales para que ocupen los terrenos en los que se asienta ahora la térmica.

Naturgy destaca que antes de la solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica para el cierre de Meirama se lo ha comunicado al Gobierno autonómico, que cuando se conoció la posibilidad del cierre exigió a la compañía que cumpliera sus "compromisos con Galicia". "La decisión está en línea con los objetivos de la política regulatoria europea y española para avanzar hacia la descarbonización del sistema", asegura.