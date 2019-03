Conde advierte de que no habrá venta de Alcoa sin estatuto electrointensivo

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, advirtió ayer de que "no hay posibilidad de darle viabilidad" a ningún tipo de propuesta de adquisición de la planta de Alcoa en A Coruña si el Gobierno central no concreta el precio de la electricidad para las empresas electrointensivas. A su juicio, resulta imposible "sentar a un inversor para evaluar un proyecto" de compra si no hay un precio eléctrico fijado.

"Somos enormemente pesimistas sobre el futuro de Alcoa si no hay una concreción por parte del Gobierno", dijo en una entrevista a la Radio Galega. "Lo que precisa Alcoa o los trabajadores que asumen el ERTE en Ferroatlántica es que haya un compromiso del Gobierno de garantizar un precio eléctrico competitivo a partir del 1 de junio y con efectos retroactivos desde el 1 de enero", señaló.

Respecto a Ferroatlántica, distinguió dos situaciones. En primer lugar, incidió en la necesidad de que el Gobierno concrete un precio eléctrico para revertir el ERTE en vigor. En segundo lugar, recordó la postura de la Xunta ante las concesiones hidroelétricas, ante las diferencias que los sindicatos aseguran que existe entre el tratamiento que la empresa dirigida por Juan Villar Mir está dando a la factoría gallega y a la cántabra, que sí se mantiene la producción. Ante esto, zanjó que la Xunta "no acepta la segregación de las concesiones hidroeléctricas" y va a "mantener de una manera estricta la exigencia por parte de Ferroatlántica para que cumpla todos y cada uno de los condicionantes que marcan las concesiones hidroeléctricas".

"La empresa sabe que si se produce cualquier tipo de incumplimiento nosotros actuaremos desde el punto de vista administrativo y si fuera necesario llegar a una situación límite, el gobierno actuaría", avisó.

Cuestionado sobre si esa situación límite podría suponer que se llegase a recuperar la concesión, afirmó: "Claro, podría llegar". Y contestó que "no es admisible" la diferencia de trato entre la factoría de Cantabria y las gallegas. "Debe primar la defensa de los puestos de trabajo" tanto de Sabón como de Cee-Dumbría, aseveró.