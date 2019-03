Adolfo Domínguez, Inditex y Avon

- Sr. Galán, tengo Adolfo Domínguez a 7,41. ¿Qué me aconseja? Un saludo cordial.

-No tengo ni idea de lo que hará Adolfo Dominguez en próximos años, pero si se lo que ha hecho hasta ahora y con eso es suficiente. La metodología ganadora Bolsa General se puede resumir en seleccionar los valores más fuertes de España, Europa y del mundo y mantenerlos en cartera hasta que no cambie su tendencia y fortaleza. Es un valor que además no pasa nuestro filtro de volumen/liquidez. Es un valor que mueve poco volumen y por tanto fácilmente manipulable por cualquier gran operador. Es decir, no lo cambio de ninguna manera, por los valores que tenemos en nuestra cartera, que como ya he dicho meses atrás; muchos de ellos pertenecen al sector energético, que es lo que mejor sigue funcionando. Se está intentando recuperar con dificultades, del gran desplome de la crisis del 2008. Intento de rebote. De perder los 6,24 euros, activaría objetivo bajista hacia los 4,74 euros. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- Buenos días, Sr. Galán. Tengo títulos de Inditex comprados hace un par de años a 28,50 euros. Actualmente tengo una minusvalía del -8,80%. ¿Como ve el valor? ¿Debo mantener o vender? Un saludo y gracias por la atención dispensada.

-Inditex confirmaría mejoría en el medio plazo, de superar los 27,79 euros. Posteriormente tendría resistencia en los 29,85 euros. Tiene primer soporte en los 21,85 euros. Ha mejorado algo su comportamiento relativo. La decisión de comprar, vender o mantener la debe dar las reglas de su método y si no tiene un método no debería de operar en Bolsa. Esto es la clave para convertirse en ganador. Por nuestro método no es un valor que tengamos en cartera, pues los que hemos seleccionado desde el año pasado lo hacen mejor como Enagás, Cellnex o Naturgy. Nuestro sistema consiste en seleccionar los valores más fuertes de España, Europa y EEUU y seguirlo con disciplina, sin improvisar ni depender de lo que opinemos. De todos modos, a largo plazo, lo normal es que tiende a recuperar posiciones; no soy negativo con el valor a largo plazo. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- Buenas tardes, Sr. Galán. Mi pregunta es por Pharmamar. Me interesarían soportes y resistencias. Gracias.

-Resistencia clave de corto plazo en Pharmamar en los 1,583 euros. Resistencia posterior en los 1,915 euros y en el largo plazo tiene una gran resistencia en los 4,41 euros. Como primer soporte estarían los 1,22 euros. Le sigue costando mucho recuperar posiciones. Hay valores mucho más fuertes. Mejoraría al menos para corto plazo, de superar los 1,583 euros.

- Hola, David. Te quería preguntar por la mayor apuesta de Paramés: Aryzta. En unos días presenta resultados. ¿Ha hecho suelo? Saludos desde Cantabria a toda Galicia.

-Aryzta sigue siendo uno de los valores más débiles de Europa y de momento no hay confirmado ningún suelo. Está intentando detener la caída en los 0,99 euros. De superar los 1,297 euros, confirmaría suelo de corto plazo. En nuestro caso aunque supere ese nivel, no lo compraremos, ya que está lejos de convertirse en uno de los valores más fuertes del mercado y por tanto no cumple nuestros requisitos. La filosofía ganadora de Bolsa General consiste en comprar los valores fuertes y poner un stop para protegernos, para venderlo en caso de que se deteriore. De lo contrario pierdes el control de tus inversiones y dependes de la esperanza de que los valores que se tuercen, recuperen algún día, algún año o alguna década posterior, con un coste de oportunidad brutal.

- Apreciado Sr. Galán, entré en Avon Products (AVP) en la zona de 2,5 y tras la vela que lo llevó a la zona de 3,2 consideré hacer un stop breakeven. Agradecería comentara esta estrategia y qué puntos de control tomaría usted con una entrada como la mía. Gracias ante todo.

-Avon Products es un valor muy débil y bajista en el largo plazo, que está intentando una recuperación. Las velas del 25 de febrero y 4 de marzo son horrendas y avisan de corrección o ajuste al rebote vertical de corto plazo, que lleva este año. Probablemente le toca corregir a niveles FIBO de la subida. Yo no habría entrado aquí por lo explicado en respuestas anteriores sobre nuestro método, pero en caso de haberlo comprado, habría vendido con las horrendas velas, a la espera de esa corrección a niveles FIBO.

Así que el escenario es el siguiente, probablemente corregirá a niveles FIBO y si meses después tras caídas, superara los 3,41 euros, activaría estructura y objetivo de 2º alcista. Un cordial saludo y buenas inversiones.