El Gobierno aprobará el marco eléctrico para salvar Alcoa dos días antes del 28-A

El Estatuto de la Industria Electrointensiva, el nuevo marco eléctrico llamado a evitar el cierre de Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias), se aprobará el 26 de abril, el viernes anterior a las elecciones generales de 28-A. Así se lo transmitió el Ministerio de Industria a la plantilla aluminera en la reunión de la mesa técnica de ayer, en la que no trascendió el contenido de esta regulación para favorecer la competitividad de la gran industria, conseguir que un inversor compre las fábricas de aluminio y mantener el empleo.

Los comités de empresa de Alcoa en A Coruña y Avilés informaron de que el secretario general de Industria, Raúl Blanco, les ha "garantizado" que el estatuto "estará aprobado antes de las elecciones", en el Consejo de Ministros del 26 de abril. El ministerio avanzó también que el borrador del estatuto saldrá a información pública de forma inminente. A partir de ese momento, se abre un periodo de 15 días para alegaciones.

Tras esta reunión de "trámite", según la calificaron los comités de empresa, los implicados en la crisis de Alcoa mantendrán un nuevo encuentro el 10 de abril, cinco días antes de que acabe el límite para recibir ofertas no vinculantes de inversores. El plazo para la venta de Alcoa expira el 30 de junio. A partir de ese momento, si no ha fraguado la operación, la multinacional ejecutará el despido colectivo.

El presidente de Alcoa, Rubén Bartolomé, apuntó a la salida de la reunión que a pesar de que hay un borrador para el estatuto de las electrointensivas, aún "hay muchas incertidumbres" como por ejemplo "la compensación del CO2, o si se dispondrá o no de presupuesto", citó. Asimismo, Bartolomé señaló que el Ejecutivo les trasladó que "hay gente interesada en la compra de la compañía" pero añadió que se está "muy lejos de dar los pasos necesarios hasta el mes de junio para encontrar algo que sea sólido".

Conde, "decepcionado"

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, afirmó estar "muy decepcionado" porque, tras las expectativas creadas el domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dijo que había solución para Alcoa, "la realidad es que hoy ha quedado de manifiesto que no solo no hay solución sino que el ministerio no ha presentado el borrador del estatuto", apostilló Conde.

"En estos momentos Alcoa sigue con la incertidumbre sobre su viabilidad", apuntó el conselleiro, para recalcar a continuación que las primeras líneas de ese estatuto apuntan a que "lamentablemente no va a recoger una solución integral y no parece que tampoco vaya a recoger todas las propuestas que desde Galicia". Conde aprecia incertidumbre sobre si el estatuto marcará un precio competitivo para que los inversores puedan hacer ofertas viables.

El director general de Industria del Principado de Asturias, Manuel Monterrey, en cambio, se mostró "optimista" y subrayó que toca esperar a que pase el periodo de alegaciones para poder tener un documento definitivo. No obstante, Monterrey reconoció que los tiempos son "muy ajustados" debido al periodo electoral. Sobre las líneas maestras tratadas en la reunión, el representante asturiano avanzó que el estatuto va en línea con la postura de la Comisión Europea de que los costes indirectos de emisión de CO2 "podrán llevarse a contribuir a la disminución de la tarifa eléctrica de las electrointensivas".

El presidente del Comité de Empresa de Alcoa A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, calificó la reunión de "trámite" y apuntó que esperaba la presentación del estatuto. "Dicen que está terminado a falta de pequeños detalles", señaló, antes de comentar que durante la reunión el Gobierno les explicó que han llamado empresas para interesarse por Alcoa. "Sabemos que el escenario se complica con el proceso electoral, pero tenemos que presionar al Gobierno y a los agentes que tienen capacidad para dar solución, tenemos posibilidades de salir victoriosos", añadido.

El representante del comité asturiano, José Manuel Gómez, lamentó que en la reunión el Ejecutivo no haya presentado el estatuto pero ha indicado que ha informado de que "tendrá una parte que rebaje la factura", que incluirá ayudas a emisiones indirectas de CO2 y también "fomento de los contratos bilaterales" entre eléctricas e industrias.

Propuesta de la CIG

Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de A Coruña aprobó ayer una moción de apoyo a propuesta de la CIG para reclamar una tarifa competitiva y estable para la industria electrointesiva. La central sindical critica que se la "siga excluyendo de las mesas técnicas sobre el futuro del sector". La CIG continúa su calendario de movilizaciones con una concentración el día 28 ante la fábrica de Ferroatlántica de Sabón.