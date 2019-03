Galicia alcanza el mayor saldo de gases contaminantes en cinco años por el carbón

Se juntaron todos los fatídicos ingredientes para provocar una tormenta perfecta contra el medio ambiente en Galicia. Y no precisamente cargada de precipitaciones. El de 2017 fue el tercer año más seco de la historia en la comunidad. Llovió un 33% menos de lo que es habitual y el paraíso de los mil ríos estuvo en alerta por el déficit hidrológico hasta bien entrado el ejercicio siguiente. Sin agua, el entorno no se limpia y la producción de las centrales hidroeléctricas -que son la principal fuente renovable- se desplomó un 66%. No hay precedentes de una aportación menor de los embalses al sistema energético gallego desde que existen datos oficiales, 1990. Los periodos de sequía suelen coincidir con poco viento también, por lo que la eólica tampoco tuvo su mejor balance, con una reducción del 4,4%. Para compensar, las térmicas funcionaron casi al máximo de su capacidad. Así que las emisiones aumentaron en 2017 algo más de un 7%, el mayor nivel en cinco años.

Fueron 30,6 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2), según el balance publicado ayer por el Ministerio para la Transición Ecológica, coincidiendo con el Fridays for Future (Viernes por el Futuro), el movimiento juvenil de concienciación por el cambio climático iniciado por Greta Thunberg, de 15 años, en Estocolmo el pasado agosto. Desde 2012, otro año que arrancó con pocas lluvias, no se superaba en Galicia la barrera de las 30 millones de toneladas en emisiones de gases de efecto invernadero.

En el conjunto del Estado, las emisiones ascendieron a 340,2 millones de toneladas equivalentes de CO2, lo que supone un alza del 4,2% en comparación con 2016. La subida en la actividad de generación eléctrica representó una quinta parte de todas las emisiones. El aumento en su caso fue del 17% debido a un marcado descenso de la generación hidráulica (-49%) en un año muy seco que vio compensado por el aumento de la producción en centrales térmicas de carbón (20,6%) y ciclos combinados (27,5%). Galicia fue la cuarta comunidad con una mayor subida de las emisiones, por detrás de Murcia (13,9%), Aragón (12,3%) y La Rioja (11,6%). Pero ninguna de las tres está entre los territorios más contaminantes de España. Sí entra en esa categoría Galicia, que lidera el alza entre los grandes emisores de CO2. Solo sumaron más gases Andalucía (51,8 millones de toneladas), Cataluña (45,1) y Castilla y León (31,1 millones), donde los incrementos fueron del 6,4%, 2% y 0,8%, respectivamente.

El enorme peso del carbón en la generación eléctrica hace que en Galicia la energía sea la actividad más contaminante (37,3% del total de gases), justo por encima del transporte (20,2%).