Logista, Unilever y Alibaba

- ¿Qué le parece Logista? Muchas gracias.

-De los últimos diez análisis de acciones que he traído a media página en esta sección, Logista es el único que está funcionando regular. Le está costando seguir subiendo y su comportamiento relativo ha empeorado. Ha roto la media de 200 ascendente y tras la caída del último mes la clave es que no pierda los 19,86/20,00 euros. Resistencia en los 23,08 euros. En próximos días veremos si es capaz de respetar soportes. De no estar dentro hay que esperar alguna señal de giro al alza, tras la corrección de muy corto plazo de estos últimos 2 meses. De tener liquidez prefiero ahora mismo, otros valores de los que hemos hablado como Enagás, Red Eléctrica, Ferrovial, Cellnex, Iberdrola o incluso Siemens Gamesa. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- Si solo pudiera elegir ahora un valor del Eurostoxx, ¿cuál elegiría?

-Hay unos cuantos valores del Eurostoxx que lo están haciendo bien y que venimos comentando como nuestros favoritos desde hace años en Bolsa General: LVMH, Air Liquide o LOreal. Pero el que quizás está más interesante ahora es Unilever, que parece dispuesto a confirmar una figura de Hombro Cabeza Hombro invertido, para continuar con su tendencia alcista de largo plazo. No habrá ningún señal de deterioro mientras se mantenga por encima de sus soportes, en los 45,205 euros y 44,395 euros. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- Quería invertir en alguna tecnológica y sé que la tiene muy analizadas. ¿Cuál le gusta más por Análisis Técnico?

-En la Bolsa norteamericana hay muchas tecnológicas y quizás el problema es que han subido mucho desde mínimos de diciembre y no tenemos prácticamente ninguna cerca de soportes. Por ejemplo, Alphabet (Google) en diciembre testeó de nuevo el soporte en la zona de los 1.000 dólares, desde donde rebota con fuerza. Debo reconocer que me gusta Alibaba, que ha construido un gran soporte en la zona de los 130 dólares y tiene un triple suelo con objetivo en los 207 dólares. Rambién Adobe Systems, uno de los valores más fuertes en la bolsa norteamericana. Lo ideal sería aprovechar correcciones para incorporarse a los valores más fuertes(en este caso tecnológicos). Un cordial saludo y le deseo buenas inversiones

- Veo que tiene una sección de libros en Bolsa General, pero ¿qué películas de Bolsa recomendaría?

-Antes de comentar películas interesantes de Bolsa, recomendaría la serie Billions, que comenzará su cuarta temporada en unas semanas. En cuanto a películas tenemos en la web un Top Ten de nuestras favoritas. Te pongo las cinco primeras. Margin Call, En busca de la felicidad, El lobo de Wall Street, La gran apuesta y Sin limites. Las cinco son muy entretenidas, aunque las más enfocadas al mundo de la inversión son Margin Call y La gran apuesta. Un cordial saludo.