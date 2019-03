El futuro de Dia se juega hoy

El grupo de distribución Dia, el segundo más relevante de supermercados en España y con presencia en cuatro países, afronta hoy la junta de accionistas más decisiva de su historia. Los inversores, que han sufrido una depreciación de sus acciones del 84% en el último año y temen que la compañía acabe en concurso, deberán optar entre dos propuestas antagónicas para la salvación de una compañía que, en el 40º aniversario de su fundación, está en situación legal de disolución tras haber incurrido en un patrimonio neto negativo de 166 millones, unas pérdidas en 2018 de 352 millones y una deuda acumulada de 1.452 millones de euros.

La compañía, con siete enseñas diferentes en España (dos en venta) y otras en Portugal, Argentina y Brasil, 42.000 trabajadores (26.693 en España, un millar en Galicia) y 6.157 tiendas (3.474 de ellas en el mercado español) afronta un doble desafío: el que plantea una situación económica crítica y el que entraña una fractura interna que dividió al consejo y al equipo directivo y fuerza a los accionistas a decantarse.

El principal grupo accionarial (el fondo Letter One Retail, del inversor ruso Mikhail Fridman, dueño del 29% de Dia) rechaza el planteamiento que lidera el consejo y su actual consejero delegado, Borja de la Cierva, con el respaldo de la banca acreedora, mientras que estos se oponen a la solución que propugna el mayor propietario.

ELos planes. El órgano de administración aboga por que la junta autorice una reducción de capital de 56 millones para enjugar pérdidas mediante una disminución del valor nominal de los títulos de 0,10 euros a 0,01 y posterior ampliación del capital por 600 millones (el 100% de la compañía vale en Bolsa unos 360 millones), a cuyo éxito está condicionado que la banca refinancie 895 millones de débitos.

La ampliación entraña una acusada dilución de las participaciones actuales. Esta es una de las razones del rechazo por Letter One. La otra discrepancia es que gran parte de la recapitalización (453 millones) se destinaría a amortizar deuda bancaria para restablecer la solvencia y evitar el concurso, mientras que Fridman considera que los recursos destinarse a impulsar el negocio.

La solución de Fridman a juicio de los actuales administradores no llegaría a tiempo para evitar el concurso porque postergaría la reducción de débitos y el reequilibrio patrimonial. Y lo justifican en que, si bien el mayor accionista también plantea una ampliación de capital (de 500 millones que se compromete a desembolsar en su totalidad), la condiciona a tres exigencias que demoran la solución: que triunfe la opa (aún no autorizada por el regulador bursátil) que el inversor ruso lanzó el 5 de febrero a 0,67 euros por acción sobre el 70,99% de Dia que aun no controla; que su sociedad L1R Invest1 Holdings (brazo inversor de Letter One Retail) haya podido designar a la mayoría de miembros del consejo de Dia y que se alcance un acuerdo entre esta sociedad y los bancos acreedores.

ELas visiones. Mikhail Fridman considera que de nada vale recapitalizar si no hay un cambio de timón, de modelo de negocio y de gestores. Y el consejo y la banca sostienen que no existe certeza de que la opa de Letter One prospere, por lo que sobre Dia pesaría la amenaza, según sus opositores, de que la situación del grupo se vuelva imposible. El inversor ruso alega que no hay tan extrema urgencia, que la sociedad incluso podría llegar a soportar un periodo de preconcurso antes de su rescate definitivo.

En la junta de hoy Letter One votará que no a la propuesta del consejo, lo que supone que el plan de los administradores y la banca parte con casi un tercio del capital en contra y que, si vence su propuesta, Fridman no pondrá dinero en la ampliación. A la inversa, si este logra el respaldo de la junta, la desautorización del consejo podría precipitar una renuncia en cadena de sus integrantes. En ese caso, Fridman podría intentar regresar al órgano con su gente de confianza, pero existe la creencia de que la banca forzaría en ese caso la toma de control de la sociedad con la conversión de deuda.

Aún caben otras opciones. Una asociación de 300 accionistas minoritarios propone una ampliación de capital inmediata de 150 millones para evitar el concurso y gestionar los activos inmobiliarios a través de una sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi). Y hay un grupo integrado por dos empresarios canarios (los hermanos Pedro y Pablo Gómez-Pablos Calvo) y el inversor francés Gregoire Bontoux (Naturinvest), miembro de una de las ramas de la dinastía histórica de Carrefour, que suman el 3,14%, y sobre quienes se especuló que podrían buscar un inversor aliado para hacer frente a la opa de Fridman.