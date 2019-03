Red Eléctrica avala el cierre de las térmicas de carbón, dice el Gobierno

El Gobierno asegura que el cierre de nueve centrales térmicas de carbón previsto para 2020, entre ellas la coruñesa de Meirama (Cerceda), no afectará a la garantía de suministro eléctrico. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguraron a este diario que para la elaboración del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIC) 2021-2030 ya se analizó esa desconexión con Red Eléctrica de España, operador del sistema, sin problemas de suministro.

Al menos nueve centrales térmicas de carbón dejarán de funcionar a partir de 2020 al no contar con sistemas de desnitrificación para cumplir con los nuevos requisitos medioambientales que fija la Unión Europa. Las compañías eléctricas decidieron no invertir en las térmicas de Meirama en Galicia; Lada y Narcea en Asturias; Compostilla, Anllares, Velilla del Río Carrión y La Robla en Castilla y León; Andorra en Aragón; y Puente Nuevo en Andalucía. A partir de 2020 sólo seguirían activas las centrales de carbón de As Pontes en Galicia; Aboño y Soto de Ribera en Asturias; y Los Barrios y Litoral en Andalucía.

Según el ministerio, la caída de potencia disponible en térmicas de carbón es asumible ya que hay alternativas para cubrir ese hueco. "En la elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ya se evaluó con Red Eléctrica de España el cierre de esas térmicas de carbón y se comprobó que no afectará a la garantía de suministro", señalaron fuentes ministeriales, que no obstante añadieron que en la tramitación del cierre de esas centrales de carbón Red Eléctrica tendrá que evaluar de nuevo, caso por caso.

El informe de Red Eléctrica es el primer requisito que deben superar las eléctricas para cerrar sus centrales. Luego el expediente se traslada al área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno de la autonomía, también se necesita informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la tramitación ambiental del desmantelamiento. Con ello, el ministerio resuelve y las eléctricas debe acompañar el cierre con un plan social.