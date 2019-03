La CNMV autoriza la opa de Letter One sobre la cadena Dia a 0,67 euros por acción

La Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV) autorizó ayer la oferta pública de adquisición (opa) del grupo ruso Letter One, controlada por el multimillonario Mijaíl Fridman y dueño del 29% de Dia, sobre el 100% de esta cadena de supermercados a 0,67 euros por título. El éxito de la opa, condicionada por Letter One a que le permita hacerse con al menos el 50% de la empresa, es una exigencia del inversor ruso para inyectar 500 millones de euros en la empresa y salvarla del concurso. El plazo de aceptación se extenderá previsiblemente, según Letter One, del 1 al 23 de abril.