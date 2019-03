Lagarde advierte de que la zona euro aún no es "suficientemente resistente"

La directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, señaló ayer que aunque la zona euro ha hecho progresos durante sus veinte años de funcionamiento, no está suficientemente preparada para afrontar nuevas crisis en el actual momento de ralentización económica. "Europa es más resistente que hace diez años pero no lo suficiente", dijo. A su juicio, uno de los problemas es que "los beneficios del crecimiento no se reparten lo suficiente". También señaló que la zona euro "es un sistema joven y relativamente incompleto" y que, en un momento en que se está viendo confrontada a una ralentización, es hora de darle "un empujón" para completar la unión bancaria y del mercado de capitales. "Su sistema bancario es más seguro, pero no lo suficiente", lamentó, e insistió en que "una unión monetaria necesita una unión bancaria". Abogó por "un sistema común de garantía de depósitos" financiado por las entidades financieras.