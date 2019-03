Bankinter, Tesla e Iberdrola

Hola, David: Tengo Bankinter compradas a 9,22. Dudo si mantener o vender e invertir en CAF. ¿Ves alguna acción para mantener en el radar? Soy inversor a largo y seguidor de tus comentarios en los diferentes medios. Gracias por tu ayuda.

Bankinter se encuentra dentro de un canal bajista de medio plazo. Veo que compró prácticamente en máximos de toda la historia del valor. Creo que el error no fue comprar Bankinter después de muchos años de subidas, sino la falta de un stop que gestionase el riesgo. Se debe limitar la máxima pérdida a soportar. Si no se ponen stops, tarde o temprano habrá alguna posición que evolucione muy mal y donde se pueda perder casi toda o toda la inversión. Bankinter mejoraría de superar los 7,16 euros y confirmaría por encima de 7,372 euros. Por encima podrían volver las subidas. Cierto soporte en los 6,70 euros. CAF es uno de los valores que forman parte del Boletín de estrategias de corto/medio plazo de Bolsa General en la actualidad, pero ya le ganamos bastante y tenemos puesto un stop de beneficios. Si salta recogeríamos ganancias. Tiene primer soporte en los 40,80 euros y cierta resistencia en los 43,45 euros. En el largo plazo pinta bien, con gran estructura de 2º alcista avisada al superar los 36,50 euros con objetivo en los 55 euros. Solo empeoraría su aspecto de largo plazo de perder los 31,30 euros. Me gusta Este eLauder Walt Disney por ejemplo y en la bolsa española, Amadeus, ya que Cellnex o Enagás, analizados en esta sección hace unos meses, se han disparado demasiado quizás y serían más a mantener. Invertir a largo plazo es la mejor forma de rentabilizar los ahorros, pero es más potente cuando se cortan pérdidas y se dejan correr beneficios. Es decir,mantenerlas acciones mientras sean alcistas. Hay valores que suben durante cinco, seis, siete o más años. Un cordial saludo.

Estoy analizando Tesla y querría saber tu opinión.

Tesla ha encontrado recientemente cierto soporte en los 254,46 dólares, donde dejó una pauta de velas alcista, desde donde intenta rebote técnico. En el corto plazo se encuentra bajista, pero realmente la clave está en el gran movimiento lateral que está desarrollando entre el gran soporte de los 245 dólares zonales y la resistencia de los 387 dólares zonales. Se ha acercado este mes a la parte baja y de momento la respeta. Hay que tener en cuenta que es un valor muy volátil.

El año pasado comentaste Iberdrola en emisoras y en el periódico hace dos meses y me está yendo muy bien con ella. Está a punto de cumplir el segundo de los objetivos que marcabas. ¿Venderías ya?

Es cierto que el valor se ha disparado y cumplido el objetivo de casi el 30% de subida que marcábamos por HCHi Hombro Cabeza Hombro invertido y está a punto de llegar al objetivo de 2º alcista hacia los 7,93 euros. Quizás pronto pueda necesitar algún descanso, pero creo que lo ideal sería mantener hasta que no haya ninguna señal de techo o giro a la baja. A veces si el inversor está empezando y necesita confianza y le dolería mucho ver un retroceso de un 10-15% que no afectaría a la tendencia, puede optar por la decisión salomónica de vender la mitad para recoger parte del beneficio, pero lo ideal es mantener hasta que no haya cambio de tendencia, a sabiendas de que tras una subida vertical, pronto necesitará un descanso. Un cordial saludo y buenas inversiones.