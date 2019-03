Los cinco candidatos para comprar Alcoa

Los fondos Liberty House y Quantum, Aludium (propiedad de Atlas Holding), el grupo industrial Cunext y la empresa comercializadora de metales BCT Metals son, por el momento, los cinco candidatos que han formalizado su interés por el proceso de venta de las plantas de Alcoa de A Coruña y Avilés, según ha podido confirmar LA OPINIÓN A CORUÑA de fuentes próximas a las negociaciones. Conforman el listado de potenciales compradores que el Ministerio de Industria entregó hace días a la multinacional estadounidense y todos ellos han firmado contratos de confidencialidad para seguir adelante con el proceso.

En esa lista no están todos los inversores que han manifestado su interés por las plantas. El grupo Alibérico tiene planes de compra, pero no ha formalizado por el momento su entrada en la puja por los complejos alumineros. Fuentes del sector sostienen que inversores industriales como Alibérico aguardan por la redacción definitiva del Estatuto para el Consumidor Electrointensivo y por una solución al problema eléctrico para dar un paso al frente. "Sin un precio de la electricidad competitivo podrá haber fondos que sigan adelante, pero nunca un inversor industrial", señalan fuentes conocedoras de las negociaciones.

Liberty House Group fue uno de los seis tocados por Alcoa en el proceso de venta que contrató la multinacional en 2017 al banco de negocios Goldman Sachs. El fondo de inversión con sede en Londres (Reino Unido), que finalmente no presentó oferta, llegó recientemente a un acuerdo con Arcelor-Mittal para comprarle cuatro plantas europeas (en la República Checa, Rumanía, Macedonia e Italia) y adquirió el pasado diciembre a Rio Tinto la mayor aluminera de Europa, la de Dunkerque.

Los nombres que hasta ahora no habían sonado son los de BCT Metals y Cunext. La primera es una empresa comercializadora de metales con sede en Madrid especializada en aluminio y que ofrece una amplia gama de productos (tochos y lingotes, chatarra, aleaciones primarias para fundición y alambrón). Cunext es un grupo empresarial español dedicado desde sus inicios a la transformación del cobre y que se ha ido introduciendo en el mundo del aluminio. Cuenta con instalaciones en Córdoba (de donde es originario el grupo), Madrid, Barcelona y Vitoria. En 2013 adquirió la fábrica de metales de Lugones (Siero), que echó el cierre el pasado diciembre con una veintena de trabajadores. Aludium es el grupo industrial que aglutina las tres fábricas que el fondo Atlas Holding compró a Alcoa en 2015, las españolas de Amorebieta y Alicante y la francesa de Castelsarrasin. Un año después estuvo a punto de adquirir las tres últimas fábricas activas en España de Alcoa: A Coruña, San Cibrao y Avilés. Aludium no estaba sola en ese proceso. Había sellado una alianza al 50% con Alibérico, grupo industrial propietario de tres plantas que en su día pertenecieron a Alcoa Inespal: Sabiñánigo, Linares y Alcalá de Henares, todas ellas transformadoras de aluminio. El proceso no llegó a fructificar. Aludium es el principal cliente de Alcoa en España y Alibérico compra en torno al 20% de la producción de Aludium, según fuentes del sector.

Aquel año también se interesó por las plantas Quantum Capital Partners, que vuelve a estar en la puja. Se trata de una empresa internacional de inversiones con sede en Munich y con presencia en España (adquirió la firma gijonesa de amortiguadores Tenneco).

El 15 de abril es la próxima fecha marcada en rojo en el calendario del proceso de venta de las fábricas de A Coruña y Avilés. Ese día está previsto que los interesados presenten sus ofertas, si bien no serán vinculantes. Será el siguiente paso para avanzar en las negociaciones. El plazo para la venta culmina el 30 de junio.

Los industriales aguardan a que el Gobierno central aclare cuanto costará la luz (supone en torno al 40% de los costes de Alcoa). Fuentes del sector electrointensivo ven una "tomadura de pelo" el borrador del Estatuto Electrointensivo y esperan su mejora tras las alegaciones. "Se baja en dos euros el precio del megavatio hora cuanto tenían que ser 30 en comparación con otros países europeos. Lo importante es la viabilidad, no si son muchos o pocos los interesados en Alcoa", sentencian fuentes del sector.