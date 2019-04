Lo que hay que revisar: prestaciones por pisos turísticos, becas y premios

Si usted ha cobrado una prestación de paternidad o maternidad ha de vigilar que no aparezcan en el apartado de rendimientos del trabajo de la declaración de la Renta. Ese es uno de los errores que puede incluir el borrador del IRPF en la campaña que se puso ayer en marcha. Esas prestaciones ya no tributan, según una sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre, con lo que hay que tener mucho ojo. No es el único error que puede haber en el borrador, advierten los especialistas. El fin de esa tributación es una de las grandes novedades de esta campaña, en la que la Agencia Tributaria prevé que se presenten 20,35 millones de declaraciones en España y que la gran mayoría (14,3 millones) salgan a devolver. Si usted es de los que se descargan el borrador y le dan el visto bueno sin más tenga precaución porque igual está pasando por alto alguna deducción importante.

"El programa por internet tiene errores, especialmente al inicio de la campaña y tarda un poco en ir ajustándose", advierte Carlos Antuña, especialista en gestión administrativa. "Presentar la declaración así de primeras tras obtener el borrador no parece la mejor idea", apunta Ángel Martínez Vidal, otro experto en la materia. El consejo de ambos es el de descargar los datos fiscales y el borrador, revisarlo tranquilamente y, en el caso de tener alguna duda, llevarlo a un profesional para que le pueda echar un vistazo. A continuación se resumen alguno de los puntos que hay que vigilar.

Aportaciones a sindicatos o partidos. Hay datos, señalan los gestores administrativos, que no suelen estar incluidos nunca en el borrador. Es el caso, por ejemplo, de las aportaciones que se realizan a los sindicatos o a los partidos políticos. "Son gastos deducibles por lo que hay que tener precaución", señalan.

Más exenciones para las becas públicas. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) publicó recientemente una serie de recomendaciones para poder sacarle "más jugo" a la declaración de la Renta y con una serie de puntos a los que hay que prestar una especial vigilancia en el borrador. Hay que tener en cuenta, señalan, que se han incrementado los límites de las becas públicas y de las concedidas por entidades sin fines lucrativos o por las fundaciones bancarias que están exentas de declarar. En concreto, hasta el segundo ciclo universitario esa barrera pasa de los 3.000 a 6.000 euros anuales, y para el tercer ciclo universitario pasa de 18.000 a 21.000 euros.

Premios de lotería y apuestas. También hay novedades respecto a los premios de lotería y apuestas. Los que se celebraron antes del 5 de julio están exentos de tributar hasta los 2.500 euros, y los que superen esa fecha lo están hasta los 10.000 euros. Así que hay que tener cuidado con las fechas y con las cantidades. La cantidad que supere esos límites exentos tributará al 20% mediante un gravamen especial.

Viviendas turísticas También hay que prestar mucha atención al borrador si se ha tenido una vivienda en alquiler para usos turísticos. En 2018 se reguló por primera vez la obligación de informar sobre la cesión de uso de estos pisos para este tipo de usos. "A estos alquileres no se les puede aplicar la reducción del 60% de los ingresos, ya que no satisfacen una necesidad permanente de vivienda sino que cubren una necesidad temporal", advierte Gestha. Y, mucho cuidado con tratar de hacer trampas. Martínez Vidal alerta de que las plataformas que se encargan de gestionar este tipo de arrendamientos (como Airbnb) tienen la obligación de aportar los datos sobre su negocio a la Agencia Tributaria. Así, Hacienda puede cazar con cierta facilidad a los que traten de engañarla.

Los autónomos. Otra de las novedades de esta campaña es que los trabajadores por cuenta propia que desarrollen su labor desde su propia vivienda pueden deducir determinados gastos, como las facturas más comunes de agua, gas, luz, teléfono o internet. No obstante, el Colegio de Gestores Administrativos señala que, al final, las cantidades van a ser bastante pequeñas. En concreto, podrá deducirse el 30% de la habitación o zona de la casa que se dedica a oficina.

Una de las grandes novedades de esta campaña del IRPF es que desaparecerá por completo el papel. La Agencia Tributaria se lanza así de cabeza a la digitalización de sus servicios. La declaración podrá hacerse mediante la página web del Fisco, a través de la aplicación para móviles desarrollada por este organismo, por el sistema "Le llamamos" y, a partir del próximo 14 de mayo, en las oficinas de la Agencia Tributaria y de atención al contribuyente.