Los trabajadores de Ferroatlántica demandan un "marco energético estable" para poder ser competitivos

Los trabajadores de Ferroatlántica han demandado un "marco energético estable" que les permita reactivar los hornos y ser competitivos en el sector de la industria electrointensiva.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, el portavoz del comité de empresa de Ferroatlántica en Sabón, Francisco Blanco, tras mantener una reunión con los candidatos de En Común-Unidas Podemos Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino, quienes se acercaron hasta la fabrica, situada en el Polígono de Sabón para comprobar in situ la producción de la misma.

"Necesitamos un marco energético estable, con precios competitivos", ha dicho el representantes de los trabajadores, mientras que los candidatos de En Común-Unidas Podemos han coincidido en criticar la "inacción" del Gobierno central con el sector industrial. Un sector que "necesita soluciones inmediatamente", apunta Gómez-Reino.

Por ello, ha emplazado al Gobierno a que tenga "un horizonte industrial real" para esta planta de Ferroatlántica, un empresa donde "se están elaborando diferentes patentes que se exportan por todo el mundo".



Competir con el resto de Europa

Díaz, por su parte, ha denunciado la postura del Gobierno que, a diferencia de Alemania, Francia o Italia, "no define un precio de la energía industrial que sea estable, certero y competitivo".

"Este Gobierno no se quiere enfrentar a las eléctricas porque tiene gente en sus consejos de administración", ha señalado Yolanda Díaz, que considera que el estatuto electrointensivo planteado por el Gobierno "no sirve para nada". "Es una propuesta para decir que se hace algo pero no se hace nada", añade.