Faes Farma, CAF, Grifols y el oro

Señor David Galán, quería preguntarle por Faes Farma. Hace tiempo que las tengo compradas y parece que quiere coger nuevo impulso. ¿Hasta dónde le parece que puede dirigirse la cotización siguiendo su método? Gracias.

No siempre los valores activan estructuras y proyecciones. En este caso solo podríamos marcar una estructura de 2º impulso alcista y no es de las más fiables, cuyo objetivo teórico serían los 4,99 euros. El valor se mantendrá en tendencia alcista de medio plazo mientras no pierda los 2,90 euros. Esta semana ha encontrado cierta resistencia en los 3,975 euros. Es un valor que se puede mantener en cartera de momento, ya que está en un ciclo alcista. Un cordial saludo y buenas inversiones.

Hola, David. Soy inversor a largo y tengo CAF a 39,61. Dudo entre añadir más CAF o invertir en Faes. ¿Cuál de las dos puede tener mejor evolución? Muchas Gracias por tu ayuda.

CAF poco a poco se va acercando al gigantesco objetivo alcista avisado en el Centro de Traders de Bolsa General a finales del año 2017, hacia los 55,20 euros, por estructura de 2º impulso alcista. Primer soporte clave en los 31,30 euros. Mientras no pierda ese nivel es un mantener y lo más probable es la continuidad alcista. Sobre si añadir más: por mi filosofía de inversión no suelo promediar. Al alza podría tener más sentido, pero prefiero diversificar. Si ya tienes más de 25 valores, puede ser buena idea promediar cerca de niveles de soporte(tras caídas y consolidaciones) no ahora obviamente. Se deben buscar siempre ventanas de oportunidad. Elegir el momento. Comprar cuando nadie quiere y nunca cuando hay euforia o se ha subido vertical durante meses, Faes también me gusta, de hecho, casualmente la comenté en la respuesta anterior. No tengo ni idea, como nadie en este planeta, sobre cual evolucionará mejor y de hecho son dos valores alcistas y que lo están haciendo bien. Es cierto que en BolsaGeneral venimos hablando bien de CAF desde hace más años que de Faes, pero Faes está haciéndolo muy bien desde 2013. Grifols o Amadeus también tienen buen aspecto en la Bolsa española o Walt Disney en Wall Street, otros valores que hemos comentado ya se han disparado tanto estos meses, que no tienen buen momento de compra. Un cordial saludo y buenas inversiones.

Muy buenos días. Pienso que no tardaremos mucho en superar el nivel de entrada para invertir un pequeño porcentaje en oro pero... ¿dónde recomienda usted invertir? en un Etf o en alguna acción minera? ¿Puede darme una idea? Gracias

El oro confirmaría mejoría y probablemente abriría las puertas a fuertes subidas, si supera la resistencia de largo plazo entre 1.350 y 1.380 dólares. Hay estudios que confirman que invertir en oro vía ETF tiene menos riesgo que invertir en un ETF de acciones mineras de oro. Digamos que es casi una apuesta, invertir en una minera de oro y te la juegas a la evolución de esa minera en particular, teniendo en cuenta que es un sector muy muy complicado y suelen ser empresas con muchos problemas. Es cierto que las acciones mineras cuando suben, pueden hacerlo mucho más rápido que el oro, pero en las caídas sucede igual y existe el riesgo de quiebra, cosa que no ocurre con el oro. Por tanto mejor en ETF de oro. Si aun así eligiera vía acciones, quizás vigilaría Newmont Mining. Tiene mejor aspecto que otras mineras. Les recuerdo que si se quieren tomar sus inversiones en serio pueden seguirnos y formarse con BolsaGeneral. Un cordial saludo y buenas inversiones.

David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General, director del curso de Bolsa de la Escuela de Finanzas y colaborador de XTB, mayor bróker 'online' de Europa.Twitter:@DavidGalanBolsa