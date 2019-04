Navigator se abona al Eucalyptus gallego

Aunque siempre había estado señalado „y hasta perseguido socialmente„, fue la tragedia de Pedrógão Grande la que ejerció de sayón del eucalipto en Portugal. El mismo año (2017) en que la oleada de incendios arribó insólitamente a Galicia en un mes de octubre, el fuego quemó en suelo luso casi cuatro veces más hectáreas que en el conjunto de España, a razón de casi 1.200 diarias. Solo el eucalipto „el diagnóstico oficial pasó por alto la escasa política forestal y la falta de medios de extinción„ quedó como el culpable de aquellas 64 muertes en el distrito de Leiria. La Estratégia Nacional para as Florestas, que entró en vigor en febrero de 2018, prohibió nuevas plantaciones de eucaliptos hasta 2030; Navigator Company (antigua Portucel Soporcel), en fase expansiva, decidió explorar Galicia para sortear esa limitación. Cuenta ya con plantaciones en suelo gallego que ocupan unas 500 hectáreas en régimen de arrendamiento, pero quiere sumar otras 1.000, como ha desvelado el presidente de Semapa (matriz de la pastera) y consejero delegado interino de Navigator, João Castelo Branco.

Lo ha hecho en una entrevista al diario Expresso, en la que pone cifras a la nueva "base forestal" gallega que fuentes de la compañía habían anticipado a LA OPINIÓN en noviembre. "Buscamos tierras en España para cultivar eucalipto y cubrir las necesidades que no podemos satisfacer en Portugal. Tenemos ya 500 hectáreas arrendadas y de dos a tres comerciales buscando más [terrenos]. Tenemos más de 1.000 en perspectiva". El Gobierno de António Costa ha estipulado que las 812.000 hectáreas que ocupa el eucalipto en Portugal no podrán incrementarse hasta 2030. Y que las plantaciones de Eucalyptus deberán reducirse un 50% a partir de 2022, cuando en los procesos de "arborización" se permitirá únicamente el cultivo de especies como el castaño, el carballo o el pino manso. Para Castelo Branco la política emprendida por Lisboa es "hostil" a la compañía, tanto en el aspecto forestal como fiscal. "Toda la persecución, todas las dificultades para quien quiere invertir en este país, sea por las restricciones al eucalipto o la política fiscal impuesta a las empresas, nos preocupan".

En la estrategia del arrendamiento de tierras Ence es líder absoluta en España. La multinacional dispone de 67.325 hectáreas de superficie patrimonial en España „sobre todo en Galicia y Asturias„, de las que el 34% (22.824 hectáreas) las gestiona a través de arriendos y consorcios. La duración media de estos contratos es de 30 años. The Navigator Company se ha tenido que sumar ahora a este carro. "Si sigue la actual política forestal en Portugal tendremos que importar más. Iremos más a España porque está más cerca y es más barato, pero creo que también elevaremos el porcentaje [de madera] que viene de América Latina", abundó el CEO interino de la antigua Portucel. En los demás indicadores de negocio la compañía integrada en el holding Semapa (con una filial cementera, Secil, y otra de productos de origen animal, Etsa) rebasa a Ence. Factura casi dos veces más, hasta los 1.691 millones, y gestiona el doble de superficie, tanto en propiedad como alquilada. La continuidad de la pastera en Pontevedra está ahora en entredicho tras la decisión de la Abogacía del Estado de no defender la prórroga en la concesión aprobada por el Ejecutivo de Rajoy.

Para Castelo Branco "la asociación que se hace de los eucaliptos y los incendios no es objetiva. El 80% del área que ardió en los últimos años, según el Instituto da Conversação da Natureza e das Florestas (ICNF), no fue eucalitpo, sino matorrales y pinos". En el caso gallego no existe una restricción similar a esta especie, originaria de Australia, ni planes para hacerlo. La norma autonómica sí establece una prohibición para el cultivo de eucalipto en espacios ocupados por especies autóctonas o frondosas como carballos, castaños, nogales o encinas, incluso después de un incendio. Pero, al margen de que los proyectos de silvicultura guarden una distancia de seguridad de 30 metros con las viviendas o áreas de interés paisajístico, la única limitación es que, si la nueva plantación supera las cinco hectáreas, deberá contar con una autorización administrativa. La revisión del Plan Forestal prevé que se planten 25.000 hectáreas de Eucalyptus nitens en las dos próximas décadas por la incapacidad de la administración de prohibir a los propietarios plantarlo en los terrenos donde es legal hacerlo y considera difícil reducir su presencia salvo en los bosques mixtos con carballos o pinos, donde pretende potenciar las especies autóctonas. Se estima que los eucaliptos ocupan cerca de 454.000 hectáreas de terreno en Galicia.