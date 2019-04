La precariedad cercena la recaudación por cotizaciones y sube la mitad que el empleo

En enero de 2013 se formalizaron en Galicia cerca de 52.000 contratos, que no sirvieron no obstante para evitar que ese mismo mes se destruyeran 355 empleos diarios. De aquellas contrataciones poco más del 6% eran empleos considerados de „mayor„ calidad, indefinidos. El panorama ha mudado por completo desde entonces, pero no necesariamente para bien en cuanto a todas las constantes vitales del mercado laboral. El pasado enero fueron 78.861 los contratos firmados, casi un 50% más que hace cinco años, pero tampoco esta vez impidieron un descenso en la afiliación de más de 3.000 personas. Los indefinidos se quedaron esta vez por debajo del 6%. Porque aunque se haya registrado una recuperación del trabajo, ésta ha resultado insuficiente. En este mismo periodo la afiliación en Galicia se elevó en un 10%, con la incorporación de más de 90.000 personas; los ingresos por cotizaciones sociales crecieron la mitad, en poco más de cinco puntos.

Son muchos los indicadores que ilustran este escenario. Por ejemplo, desde finales de 2013 la ocupación a jornada completa entre los asalariados ha experimentado un alza del 7%, y equivalía a siete de cada diez personas en activo en el mercado de trabajo. En paralelo el empleo eventual o parcial se ha elevado un 30%; casi un tercio de los trabajadores por cuenta ajena no cuentan con una relación plenamente estable con su empleador. Otro ejemplo: en el mismo intervalo la generación de riqueza de la economía gallega, expresada en términos de PIB, ha engordado „sin descontar la inflación„ en cerca de 10.000 millones de euros, un 17% más, pero solo ha necesitado incorporar 55.000 puestos de trabajo a tiempo completo (+5,7%) para poder conseguirlo.

Su traducción a efectos de ingresos de Seguridad Social es palmaria. Los últimos datos disponibles son de cierre de año, pero provisionales, y por tanto sujetos a partidas pendientes de aplicación. Sin tener en cuenta la recaudación de las mutuas colaboradoras, el sistema recaudó en Galicia 4.371 millones de euros, frente a los 4.993 millones del ejercicio anterior. Si se comparan los datos hasta noviembre, más certeros, se constata un aumento de los ingresos de en torno al 7%. Eso sí, prácticamente a costa de los asalariados, de los trabajadores que cotizan por el régimen general. En su caso la aportación a las arcas del Estado se elevó en ese idéntico porcentaje, de siete puntos, con 200 millones más; fue cinco veces superior al alza de la recaudación correspondiente al régimen de autónomos.

Éste casi no se ha movido pese a la implantación de medidas como la tarifa plana, que en los últimos cinco años supuso un desembolso en bonificaciones, solo en la comunidad gallega, por importe de 170 millones de euros. También se han resentido los ingresos por cotizaciones de las prestaciones por desempleo, de 240 a 235 millones de euros, debido al descenso del paro registrado en 17.000 personas y a la consiguiente reducción de las coberturas sociales.