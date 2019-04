El comité de Alcoa exige el nuevo marco eléctrico antes del 28-A

El adelanto electoral se ha colado en mitad del conflicto de Alcoa y, desde el punto de vista de los 700 trabajadores afectados por el ERE (expediente de regulación de empleo) de la aluminera en A Coruña y Avilés, no ha sido para bien. En un primer momento, la lucha de la plantilla por salvar las fábricas de aluminio entró en campaña con fuerza „con apoyo manifiesto de los principales partidos„ y consiguió impulsar la tramitación del estatuto de la industria electrointensiva, pero a escasos días para los comicios no hay garantías de que esta regulación para rebajar y estabilizar la factura de la luz de Alcoa y otras grandes consumidoras eléctricas llegue a término. Fuentes oficiales del Ministerio de Industria aseguraron desconocer ayer si el estatuto irá al Consejo de Ministros de mañana, como había anunciado el departamento. La plantilla aluminera coruñesa manifiesta su inquietud por la falta de información y la incertidumbre respecto al mercado eléctrico, que pone el riesgo el proceso de venta de las plantas.

"No sabemos nada de si se va a aprobar o no se va a aprobar el estatuto. Nos sentimos mosqueados porque la falta de información en los últimos 16 días es palpable", lamenta el presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, quien asegura que la plantilla está "deseando que pase el domingo para que haya un Gobierno y se centre en resolver el problema rápido". A la incertidumbre sobre la viabilidad de que la norma llegue a entrar en vigor, se suman las incógnitas sobre su contenido. El Gobierno no ha aclarado en qué medida incorporará las alegaciones al texto, después de la dura respuesta de la patronal, los sindicatos y los dos gobiernos autónomos implicados en la crisis de Alcoa „Xunta y Principado„, que trasladaron su exigencia de abaratar más la electricidad a la gran industria.

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, volvió a reclamar ayer al Gobierno un estatuto para los consumidores electrointensivos que facilite "un escenario de claridad y estabilidad" de cara a garantizar el futuro de la planta de Alcoa. Preguntado sobre la posible aprobación del mismo en el Consejo de Ministros de esta semana, Ferreiro indicó que hay que esperar a ver "la redacción final" tras las alegaciones presentadas al mismo y que ha vinculado con un intento de "mejora del borrador" para corregir "lagunas".

Ferreiro insistió en la necesidad de que haya "un escenario de claridad y estabilidad". "Eso va a permitir que puedan venir inversores y que la planta de Alcoa tenga futuro en la fabricación de aluminio primario, que ese es el gran valor de la planta", reivindicó.

Por otra parte, el alcalde avanzó que en esta semana volverá a reunirse con el comité de empresa de Alcoa en la planta coruñesa, según expuso tras una reunión con vecinos de Feáns.

Juan Carlos López Corbacho carga contra Industria por no haber dado ninguna información a la plantilla desde la reunión del pasado día 10, en la que el departamento de Reyes Maroto reiteró su intención de aprobar el estatuto en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones del 28-A. "No ha habido ni una llamada de teléfono, tampoco para decirnos cómo va la negociación con los posibles inversores", añade el representante de la plantilla coruñesa, integrada por 375 trabajadores directos.

Los comités de empresa coruñés y asturiano asisten en la mañana de hoy a una reunión con la dirección de Alcoa en Madrid, dentro del cauce habitual de seguimiento del ERE firmado en enero „que pospuso los despidos a julio, supeditados al resultado del proceso de venta„. Los representantes sindicales esperan conocer en el encuentro el avance de las negociaciones entre la empresa y los potenciales compradores, al menos doce según informó Industria el pasado día 10.

Manifestación

La plantilla coruñesa de Alcoa retoma mañana las movilizaciones con una manifestación que saldrá a las seis de la tarde de la fábrica de A Grela en dirección a la Delegación del Gobierno con el lema Por unha solución enerxética para a industria electrointensiva. El mismo día, la CIG realiza una protesta en la planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo), en defensa del empleo y por una tarifa estable para las electrointensivas. Con esta movilización el sindicato da continuidad al calendario de protestas que comenzó en octubre. A la espera de conocer el texto final del estatuto, el sindicato censura que el borrador elaborado por el Gobierno "no solo resulta tardío e insuficiente para atajar la grave crisis de la industria electrointensiva", "sino que incluso dificulta una solución efectiva para el sector".

Por su parte, el secretario de Estado de Energía durante el último mandato de Mariano Rajoy y actual secretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, defendió ayer en A Mariña que "solo se garantizará la supervivencia de Alcoa" si gana el PP, porque "si gana Sánchez, el sector industrial levantará el vuelo". El exsecretario acudió a A Mariña invitado por el cabeza de lista al Congreso por Lugo, Jaime de Olano, ante la "enorme preocupación" por el mantenimiento de la planta de San Cibrao, la única en la que Alcoa sigue produciendo aluminio en España.

El nuevo marco eléctrico está llamado a blindar la competitividad de las fábricas de aluminio españolas para lograr que otro grupo industrial „o un fondo de inversión„ dé el paso de comprar las plantas que Alcoa quiere cerrar en A Coruña y Avilés. El plazo para completar la operación concluye el 30 de junio. Si en esa fecha no hubiera comprador, al día siguiente se ejecutaría el despido colectivo pactado el pasado enero.