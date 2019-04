El personal de Alcoa carga contra Gobierno y Xunta por el retraso del estatuto eléctrico

El comité de empresa de Alcoa en A Coruña calificó ayer de "fatídico" el retraso en la aprobación del estatuto electrointensivo que el Gobierno se comprometió a tener listo vía decreto antes de las elecciones del domingo. Los sindicatos de la planta de Avilés, por su parte, atribuyeron la demora a un "engaño" y a una "traición" por parte del Ejecutivo.

Las reacciones se sucedieron ayer después de que la ministra de Industria, Reyes Maroto, instara a los representantes gubernamentales de Galicia y Asturias a reunirse de forma urgente con los comités de empresa de la aluminera. Así, el delegado gallego, Javier Losada, convocó a los trabajadores coruñeses para explicarles que el Consejo de Ministros de hoy no aprobará el decreto regulador del estatuto electrointensivo debido a las alegaciones planteadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las recomendaciones de la CNMC pasan por evaluar diversos aspectos de la norma para establecer una regulación que encaje en la UE.

En concreto, considera que los mecanismos de apoyo incluidos en el proyecto del estatuto deben ser vistos como ayudas de Estado y por ello aconseja que se tengan en consideración las ayudas a la industria electrointensiva que otros Estados miembros han adoptado y que ya han sido autorizadas por la Comisión Europea. "Todavía estamos dentro de los seis meses de plazo para aprobar el estatuto", señaló Losada en referencia a la obligación de encontrar un comprador para Alcoa antes del 1 de julio. Por su parte, la delegada asturiana, Delia Losa, restó importancia al hecho de que el nuevo marco regulatorio no pase hoy por el Consejo de Ministros. Losa aseguró que los tres compradores que están en la terna final para hacerse con Alcoa le han manifestado que su oferta no está vinculada con la aprobación o no del estatuto (en medios sindicales hablan de ocho ofertantes y fuentes próximas a las negociaciones sostienen que Alcoa no ha recibido aún ninguna oferta en firme, solo las "no vinculantes").

Tras la reunión con Losada, el comité de A Coruña solicitó "valentía" al Ejecutivo central para defender en Europa el proyecto de estatuto para los grandes consumidores de energía eléctrica. El representante de CCOO, Miguel Conde, también se preguntó si el retraso se debe "a un boicot de la UE". "No entendemos cómo la CNMC puede poner pegas técnicas", confesó el sindicalista, que reclama al Gobierno que "asuma su responsabilidad" y defienda en la UE que "el aluminio en España no se cierra". Conde abogó por crear "un marco atractivo para que vengan inversores y podamos producir aluminio primario", pero advirtió de que "si no tenemos un estatuto con un precio de la energía estable y duradero, no vamos a tener industria". El comité de Alcoa acudió después al mitin del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, para decirle que "la Xunta debe implicarse más porque tiene competencias en industria". Hoy, los trabajadores se manifiestan a las 18.00 horas ante la Delegación del Gobierno.