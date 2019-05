El Corte Inglés pierde en Marineda la mitad de lo que gana en Ramón y Cajal

Más de la mitad de los centros de El Corte Inglés „52 de los 99 que tiene en España„ están en números rojos. Los que mejor funcionan son los clásicos, como el del madrileño Paseo de la Castellana, con un resultado de explotación (Ebit, beneficio antes de impuestos e intereses por sus siglas en inglés) de 46 millones de euros anuales o incluso el coruñés de Ramón y Cajal, que genera seis millones. Por contra, la otra localización de la firma en A Coruña, la de Marineda City, no acaba de arrancar y está entre las que peor funcionan de todo el país, con pérdidas de tres millones de euros.

Los grandes almacenes localizados en la carretera de Baños de Arteixo llevan ocho años en funcionamiento. El Corte Inglés, en aquel momento dirigido por Isidoro Alvarez, invirtió 150 millones de euros para poner en marcha el espacio comercial del que dispone en Marineda City. No ha podido rentabilizar la operación por el momento. Según los datos difundidos ayer por El Confidencial, el centro de A Grela es el décimo séptimo de la cadena con peor resultado, concretamente -3.002.140 euros en las últimas cuentas anuales.

El Corte Inglés de Cuatro Caminos tiene una clientela más consolidada y logra un resultado de explotación positivo de 6.038.261 euros. Este centro lleva 33 años en funcionamiento y está en la posición 20 del ranking de las tiendas con más beneficios de la firma. Fue el segundo que la compañía abrió en Galicia, en 1986, once años después del de Vigo, inaugurado en los últimos tiempos del franquismo (1975). Los grandes almacenes de la Gran Vía viguesa logran 6,9 millones de euros de beneficio antes de impuestos e intereses, el décimo sexto mejor resultado de la cadena en España.

El cuarto local de El Corte Inglés en la comunidad gallega, el de Santiago, se defiende en la parte medio-alta de la tabla (ocupa el puesto 30 en la red de 99 centros) con un resultado positivo de 2,4 millones de euros anuales.

LOS TRES MEJORES

El podio de las tiendas de El Corte Inglés por resultados lo ocupan centros con historia y situados en el corazón de las principales ciudades. En primera posición, El Corte Inglés de Castellana, en Madrid, donde la compañía logra 46 millones de euros anuales. Le sigue el de la Plaza de Cataluña, en Barcelona, con un resultado de explotación de 38 millones de euros. En tercer lugar se sitúa otra tienda de la firma en la capital catalana, la de la Avenida Diagonal, con 29 millones de euros.

El top 10 lo completan el centro de Bilbao (24 millones); los de Goya (21 millones) y Preciados (20 millones), en Madrid; el de Pintor Sorolla (20 millones), en Valencia; el de Marbella (19 millones); el de Pozuelo (21 millones), también en la Comunidad de Madrid; y el de Las Palmas (21 millones).

En el otro extremo, los diez centros que más pérdidas generan a El Corte Inglés son el del Centro Comercial El Bercial (con un resultado de -6,5 millones de euros anuales), en Madrid; Parquesur (con -5,3 millones), en Madrid; Arroyosur (-5,3 millones), en Madrid; Puerto Venecia (-4,4 millones), en Zaragoza; Can Dragó (-4,1 millones), en Barcelona; Cartagena (-3,9 millones), en Murcia; Eibar, (-3,9 millones), Guipúzcoa; y Costa Mijas (-3,8 millones), en Málaga. De ellos, solamente Can Dragó está entre los once inmuebles que la compañía a sacado a la venta.