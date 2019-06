Dia clausura 24 tiendas gallegas ante la falta de ofertas de compra

La cadena de supermercados Dia planea cerrar 219 tiendas durante el mes de junio, 24 de ellas en Galicia, la comunidad más afectada tras Cataluña (38) y Valencia (31), al no haber recibido ofertas por parte de otras empresas interesadas en dichos establecimientos. Así lo reveló el abogado de la compañía durante el juicio celebrado ayer en la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid, en el que el sindicato CCOO solicita la nulidad del expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto por Dia y que afecta hasta a 1.604 trabajadores.

Por provincias, nueve cierres corresponden a Pontevedra, ocho están localizados en A Coruña, cuatro en Ourense y tres en Lugo.

Durante el juicio, que quedó visto para sentencia, CCOO solicitó junto con la CIG la nulidad del ERE al entender que existe fraude de ley y abuso de derecho. Para ello, esgrimió que las circunstancias bajo las que se negoció el expediente no son las mismas que las actuales, tras concluir la OPA de Letterone, dueña de casi el 70% de la compañía, y el acuerdo con la banca acreedora. El letrado del sindicato reconoció que las causas que motivan el ERE se mantienen, pero no las circunstancias ni la información para poder desarrollar "una negociación de buena fe". "No es lo mismo que los bancos acreedores te dejen pagar la deuda hasta 2023 a que te exijan su vencimiento en junio", esgrimió.

Por ello, señaló que, sin saber si este vencimiento de deuda iba a tener que aplazarse o condonarse parte de ella, "era muy difícil poder negociar" y, además, la sociedad controlada por Mikhail Fridman cuenta con un plan de viabilidad distinto al que se presentó durante la negociación del ERE. La empresa criticó que CCOO no aclara qué supuesto fraude se ha producido, y que para producirse tendría que haber habido ánimo o interés malicioso.