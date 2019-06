El Gobierno retoma la equiparación fiscal entre la gasolina y el diésel

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, aseguró ayer que el Gobierno, concretamente los próximos ministros de Hacienda y para la Transición Ecológica, se pondrá a trabajar "con la mayor diligencia" para revisar la fiscalidad que se aplica al diésel, ya que, en su opinión, "no existe justificación ambiental que explique por qué hay una diferencia tan grande entre la fiscalidad al diésel y a la gasolina". Ribera resaltó la necesidad de repasar el conjunto de la fiscalidad ambiental y apuntó que, en la pasada Ley de Presupuestos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, buscaba reflejar que no se justifican esas diferencias fiscales. "La responsabilidad corresponde a quien vaya a ser titular de Hacienda, pero estoy segura de que todo el Gobierno trabajará con diligencia porque creo que no podemos perder ese tren y enviar las señales equivocadas a inversores y a consumidores", aseguró en RNE.