Un extintor para el trabajador en llamas

Ese funcionario ojeroso que le trató con desconsideración en el registro del Ayuntamiento, ese policía de gafas oscuras que no mostró el mínimo interés por su problema o ese cuidador de ojos enrojecidos que trata con brusquedad a su familiar en la residencia geriátrica es probable que no sean, conscientemente, ni un borde, ni un chulo, ni un violento. Pueden estar sufriendo el síndrome del trabajador quemado ( burnout), una respuesta psicológica que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recalificará en 2022 como enfermedad profesional. Los expertos consideran que será clave para dar visibilidad al problema, mejorar su diagnóstico y abordar su prevención y tratamiento. Un extintor para esos empleados en llamas.

"La decisión de la OMS supone un giro de 180 grados", destaca Pedro Rafael Gil-Monte, catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones de la Universidad de Valencia que lleva décadas investigando el síndrome. Aunque Gil-Monte prefiere denominarlo "síndrome de quemarse por el trabajo", porque destaca que "el origen del problema es el trabajo" y no el empleado.

A menudo el burnout se equipara al trabajador estresado, pero detrás hay mucho más. "El estrés en el trabajo puede ser bueno si es controlable por la persona. El organismo necesita una dosis de estrés para activarse y para no caer en la dejadez y en la apatía. Ese estrés se compensa con el descanso, pero el problema llega cuando se es incapaz de descansar y el estrés se convierte en crónico", apunta Gil-Monte.

El estrés laboral constituye la principal fuente de fatiga para el 79% de los gallegos, seguido por los horarios laborales, señalados por el 52% de los consultados en la comunidad, según el "Barómetro del cansancio de los españoles", elaborado en marzo por la compañía demoscópica Alpha Research.

Otro de los elementos que contribuyen a aumentar el estrés tiene que ver con la hiperconexión vinculada a la utilización de las nuevas tecnologías. Según el Barómetro, el 85% de los gallegos está de acuerdo o muy de acuerdo con que la exposición permanente a las nuevas tecnologías hace que se incremente la sensación de agotamiento al final del día. "En los últimos años tenemos la sensación de que los casos de estrés crónico han aumentado por el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la imposibilidad de desconectar del trabajo", señala el sindicalista Gerardo Argüelles.

"El síndrome de quemarse en el trabajo es una respuesta psicológica a ese estrés crónico y se da con frecuencia en los trabajadores que desarrollan su actividad en contextos laborales que requieren relaciones interpersonales con un intenso contenido emocional o muy demandantes, como puede ser el caso de médicos y enfermeros, profesores, miembros de las fuerzas de orden público o trabajadores de servicios sociales", señala Gil-Monte, autor de libros de referencia en la materia como "El síndrome de quemarse en el trabajo (burnout). Una enfermedad laboral en la sociedad del bienestar" y de cuestionarios de evaluación del síndrome avalados por organismos internacionales.

Los síntomas

El catedrático apunta que los dos síntomas principales de la enfermedad son la pérdida de ilusión por el trabajo y de la motivación (el deterioro cognitivo) y un desgaste psíquico que genera agotamiento (deterioro emocional). "Si se mantienen esos dos síntomas en el tiempo aparece un tercero que es la indolencia o despersonalización, que se manifiesta con actitudes negativas de indiferencia ante el trabajo y los clientes, y de cinismo", afirma Gil-Monte, que señala que algunos trabajadores utilizan esa indolencia como estrategia para afrontar el estrés laboral. Son profesionales que se muestran insensibles, que no sienten culpa por tratar a los clientes de manera desconsiderada o agresiva y que pueden mantenerse durante años en la empresa o en el servicio público sin sufrir en sus carnes problemas relevantes vinculados al estrés laboral, aunque con sus conductas deterioran la calidad del servicio y dan lugar a quejas por parte de clientes y de compañeros de trabajo. Son el funcionario ojeroso, el policía de las gafas negras y el cuidador de los ojos enrojecidos.

Pero además de ese perfil de trabajador quemado hay otro que sufre los mismos síntomas, pero que además experimenta remordimientos, sentimientos de culpa por no ejercer de manera adecuada su trabajo. "A pesar del desgaste y de que no puede dar más de sí, aumenta su implicación en el trabajo con lo que se eleva el estrés y entra en un bucle suele acabar en bajas laborales, problemas psicosomáticos y patologías como la crisis de ansiedad o la depresión", afirma Gil-Monte. El catedrático de la Universidad de Valencia señala que para esos casos graves la tasa de prevalencia en España es de entre un 3 y un 5% de la población ocupada y que se eleva por encima del 10% para el conjunto de afectados por el síndrome. Es una tasa similar a la europea y que se puede aplicar a Galicia. No obstante, Antonio Cano Vindel, catedrático de Psicología Básica de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS), apunta que hay estadísticas que sitúan a España en los primeros puestos a nivel europeo por prevalencia del "burnout".

Cano Vindel afirma que esos trabajadores son víctimas, en primer lugar, de una mala organización del trabajo, pero también de la interpretación que ellos mismos hacen de su situación. "Fijarse objetivos para no caer en la rutina es importante", señala. Por ello, el catedrático de la Complutense destaca que para prevenir el síndrome del trabajador quemado hay que actuar sobre los dos factores desencadenantes. "Está claro que hay que mejorar el funcionamiento de las organizaciones y eliminar tareas inútiles, y también es importante dar voz y voto a los trabajadores para implicarlos en los cambios, pero además cada empleado debe poner, de su parte, su granito de arena", argumenta el presidente de la SEAS.

La evaluación de riesgos

Tanto Cano Vindel como Gil-Monte coinciden en que la declaración de la OMS ayudará a que los riesgos psicosociales dejen de verse como el pariente pobre en la prevención de riesgos laborales y que el síndrome del trabajador quemado se tenga en cuenta en la evaluación de riesgos de los puestos. "La decisión de la OMS contribuirá también a unificar criterios en la investigación y en la evaluación de los casos", afirma Cano Vindel. "Ayudará a mejorar el diagnóstico, a que lo médicos del trabajo conozcan mejor esa patología que en ocasiones se confunde con una depresión o con una crisis de ansiedad", añade por su parte Gil-Monte.

La OMS incluirá el "burnout" como enfermedad profesional en 2022. Una medida que contribuirá a cambiar la actitud y la mirada de los de las ojeras, las gafas negras y los ojos enrojecidos.