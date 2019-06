La oposición urge a la Xunta a salvar Isowat

La oposición del Parlamento de Galicia (En Marea, PSdeG-PSOE y BNG) pidió a la Xunta en el pleno de ayer que negocie con Abanca para encontrar una solución para Isowat, ya que la compañía financiera es el máximo acreedor de la firma de ingeniería. Fue a través de una proposición no de ley impulsada por el diputado de En Marea Francisco Casal, que señaló que el Gobierno gallego "puede y debe" salvar Isowat, que se encuentra en proceso de liquidación.

"Galicia no puede permitirse otro cierre industrial", lamentó Casal, quien aseguró que la coruñesa Isowat es una "empresa fundamental" y tiene "contratos en la puerta". "El Gobierno no puede decir que no puede negociar con una entidad financiera", criticó, tras explicar la existencia de un comprador interesado en la compañía.