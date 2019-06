Alcoa ultima con el fondo suizo Parter la venta de las plantas de A Coruña y Avilés

La multinacional Alcoa ultima la venta de las plantas de A Coruña y Avilés al fondo suizo Parter Capital, según ha podido saber LA OPINIÓN A CORUÑA de fuentes próximas a las negociaciones. Los comités de empresa de sendas factorías están convocados hoy a una reunión en Madrid en la que se les informará de los avances en el proceso de venta y podrán conocer información de primera mano del "comprador o compradores", señaló ayer una portavoz de la multinacional aluminera.

Otras fuentes indican que el fondo alemán Quantum Capital ya está descartado y que se mantiene como "oferta retenida" la de Parter Capital para quedarse con las dos plantas. Es más, sostienen que el acuerdo está prácticamente cerrado y se hará público de forma inminente,según las previsiones en la conferencia del Euroforum que se celebra a primera hora de esta mañana.

De los dos últimos ofertantes, solo Parter pujó por las dos factorías (Quantum solo se interesó por Avilés y por la fundición), y con el compromiso de reactivar las series de electrolisis(las cubas en las que se produce el aluminio primario). Parter plantea invertir diez millones de euros en cada

planta (Alcoa, por su parte, comprometió veinte millones para cada una) y reorientar la producción al "aluminio verde", impulsando el reciclado y la mejora de la calidad del producto con miras a sectores como el aeronáutico o la automoción.

El precio de la luz es fundamental para el proyecto que ha presentado Parter (la factura eléctrica supera el 40% del coste de producción de la fabricación de aluminio en España). El fondo suizo da por hecho que el nuevo marco regulatorio para abaratar el precio de luz industrial (el Estatuto de la industria electro intensiva) no entrará en vigor hasta dentro de un año, por lo que descarta arrancar las cubas antes del segundo semestre de 2020. No obstante, el fondo de inversión mantendrá las condiciones laborales de la plantilla.

Directivos de Pittsburgh, donde Alcoa tiene su sede, han estado esta semana en Madrid supervisando el acuerdo. Las condiciones de la propuesta de Parter, la única en firme sobre la planta de A Coruña, fue transmitida a los trabajadores coruñeses en asamblea por el comité de empresa tras conocerse las ofertas vinculantes aceptadas por la multinacional.

Aunque los directivos del fondo alemán Quantum visitaron la factoría de A Grela el pasado viernes, solo Parter Capital pujó por las dos factorías con la asunción del conjunto de la plantilla—casi 700 empleos directos entre ambas plantas—, la fundición y el arranque de la electrolisis.

Una vez conocida las condiciones básicas de la oferta de Parterlos casi 400 trabajadores coruñeses se debaten entre los que desconfían de la entrada de un fondo de inversión en vez de un grupo industrial, y los que consideran la adquisición como la mejor alternativa a un despido colectivo de no fraguarse la operación de venta antes del 1 de julio.

El pasado sábado, con motivo de la manifestación celebrada en la capital coruñesa para exigir un precio eléctrico competitivo, el presidente del comité de empresa de Alcoa A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, advirtió a los Ejecutivos central y autonómico acerca de su implicación en la venta. "No apoyaremos un proceso a corto plazo y sin las máximas garantías, y son el Estado y la Xunta quienes deben darlas", afirmó Corbacho durante una marcha en la que también participaron los trabajadores de Ferroatlántica en Sabón y Cee-Dumbría, CelsaAtlantic e Isowat. "No vale cualquier proyecto que no venga avalado y reforzado por las administraciones, no nos la vamos a jugar", añadió. "Si no, nos van a tener en contra", advirtió.

Corbacho aseguró que la "condición máxima" para garantizar el futuro de la compañía coruñesa y la de Avilés, al igual que para las demás empresas que convocaron la protesta, pasa por "la regulación del precio de la energía", con la aprobación del estatuto de consumidores electrointensivos que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez se comprometió a tener listo antes de las pasadas elecciones generales. Alcoa es la más dependiente de la energía de todas las industrias del sector electrointensivo, que sostiene 5.000 puestos de trabajo en Galicia. Con las

plantas de A Coruña y de Avilés paradas desde febrero, actualmente la multinacional solo produce aluminio en Lugo.

Elfondo suizo Parter, que dirige Rüdiger G. Terhorst, destaca por sus inversiones en compañías como Advionics NV. También en Thomson Broadcast y varias de sus filiales. Sus empresas están radicadas en Europa occidental.