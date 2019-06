Así es la nueva ley hipotecaria: más poder para el cliente y coto a comisiones

Más transparentes y con mayor poder para el cliente. A grandes rasgos así serán los contratos hipotecarios a partir de mañana, fecha en la que se pone en marcha la nueva ley hipotecaria, cuyo espíritu es que el mercado sea más transparente para a la postre evitar la cataratas de denuncias de los consumidores por asuntos como el de las cláusulas suelo, las comisiones o los gastos ligados a la firma. A partir de la próxima semana, por ejemplo, el futuro hipotecado podrá elegir libremente el notario con el que hacer la firma, y tendrá diez días para estudiar en profundidad un contrato que en la gran mayoría de los casos lo unirá media vida con la entidad financiera.

A continuación se resumen algunos de los aspectos más relevantes de la nueva norma.

¿Cómo será el reparto de los gastos? Esa es una de las principales novedades de la nueva norma, que, además, pone fin a una larga lucha judicial entre bancos y consumidores. Conforme a esta norma, las entidades financieras llevan las de perder. O, mejor dicho, las de pagar. El banco tendrá que asumir la mayoría de la carga económica que se genera durante la firma de la hipoteca. En concreto, deberá afrontar el pago de la gestoría, el del registro, el de la notaría y el del impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Por su parte, el cliente solo deberá abonar lo que cueste la tasación y, si la pidiera, la copia adicional del contrato hipotecario. eva norma.

¿Cómo mejora la información a los nuevos hipotecados? El cambio en este sentido es radical. Los clientes tendrán mucha más información sobre su crédito por parte del notario y dispondrán de al menos diez días para examinar las condiciones del contrato que van a firmar para no acabar metiendo la pata. Tanto el futuro hipotecado como sus avalistas deberán pasar un examen para evaluar que han comprendido bien los riesgos que entraña la firma. Si no superan el test, no podrán rubricar el contrato. No obstante, a solo tres días de que la ley entre en vigor aún no se sabe qué preguntas va a incluir este test, ni siquiera si va a ser un examen al uso. Puede que solo sea necesario que el notario haga unas preguntas al futuro hipotecado para comprobar si conoce los riesgos de la operación.

¿Qué dice la ley sobre los embargos? Los requisitos para pedir un embargo se endurecen. El banco no podrá iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que no se alcancen las 12 cuotas impagadas (hasta ahora son 9). La cuantía que sumen las cuotas impagadas debe equivaler al 3% del capital que prestó el banco si se han dejado de abonar durante la primera mitad de vida del préstamo, o un 7% si es durante la segunda mitad. Pese al endurecimiento de estas condiciones, los consumidores no están del todo conformes. El portavoz en Asturias de Adicae, Óscar González, señala, por ejemplo, que hay países europeos que son mucho más restrictivos, como es el caso de la vecina Francia, donde se precisa del impago del 20% del préstamo para que la entidad financiera pueda pedir ante un juez el embargo.

¿Qué dice la ley sobre los productos vinculados? La normativa prohíbe las llamadas ventas vinculadas. Es decir, no permite que los bancos obliguen al cliente a contratar otros productos para poder acceder a sus hipotecas, como seguros, planes de pensiones, tarjetas de crédito... Algo que hasta ahora estaba a la orden del día. No obstante, sí que permite las ventas combinadas, esto es, que la entidad ofrezca reducir el interés del préstamo a cambio de que se suscriban varios de sus servicios, que, en definitiva, es lo que muchas ya estaban haciendo hasta ahora. Pero deberá presentar los productos por separado, por un lado, la hipoteca, y por el otro, el resto. Si el cliente acepta esta fórmula, el banco deberá informar al cliente por escrito de los riesgos de lo que está contratando y de qué sucederá si se cancelan antes de tiempo.

¿Qué pasa con las comisiones? Quedarán limitadas, aunque no tanto como exigían las organizaciones de consumidores. Los bancos podrán seguir cobrando las tasas de apertura, pero se limita el cobro de los intereses de demora y de las de amortización. En este último caso, para las de tipo fijo quedará en el 2% durante los primeros diez años del préstamo y en el 1,5% en los posteriores, mientras que para las variables será del 0,5% en los cinco primeros años de vida y del 0,25% en los siguientes.

¿Qué otras novedades se incluyen? La ley hipotecaria dará más libertad a los consumidores para que puedan cambiar de banco en el caso de que otra entidad diferente a la suya les haga una contraoferta. También hay incentivos para poder pasarse del tipo variable al fijo. A mayores, el cliente podrá renegociar las condiciones de la hipoteca si no está conforme con las actuales. La entidad financiera no podrá cobrarle ninguna comisión por esa operación.