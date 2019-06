Unas dos mil personas exigen el traslado de la fábrica de Ence en Pontevedra

Unas dos mil personas, según fuentes policiales, participaron ayer en la marcha contra Ence que organiza la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) para exigir la anulación definitiva de la prórroga concedida a la fábrica, su traslado a otra ubicación y la recuperación ambiental de esta ría gallega.

Esta movilización, que tiene carácter anual, salió al mediodía desde las alamedas de Pontevedra y Marín y, tras completar el trayecto a pie, concluyó con una concentración a las puertas de la factoría de celulosas, situada entre ambos núcleos urbanos.

El presidente de APDR, Antón Masa, señaló que esta marcha es la primera que se realiza tras el cese de actividad de la electroquímica Elnosa, que compartía complejo industrial con Ence, y confía en que será la "última" en la que haya actividad en la fábrica pastera.

Masa afirmó que la prórroga concedida hasta 2073 por el Gobierno que, en funciones, presidía Mariano Rajoy, "no solo fue irregular sino que se ha demostrado que es ilegal". Explicó que ninguna instalación puede estar en terrenos de dominio público más de 75 años , además, estas autorizaciones se reservan para empresas que "no puedan estar en otro sitio" y ese, ha añadido, "evidentemente no es el caso de Ence".

Por ello, el dirigente ecologista reclamó "de forma clara y contundente" la anulación de esta prórroga y, tras el traslado de la fábrica, que se recupere la ría de Pontevedra "para lo que es su vocación natural", la explotación "racional" de los recursos marisqueros, pesqueros y turísticos.

Ence aseguró ayer que su biofábrica de la ría de Pontevedra "cumple de manera rigurosa la más exigente normativa ambiental", tanto española como europea.

Según la empresa, sus instalaciones "no afectan de ninguna forma a la calidad del agua" de la ría. Además, en un comunicado indicó que "no existe otro emplazamiento viable ni económicamente ni técnicamente en Galicia para recolocar la planta de Lourizán".