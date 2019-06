"Parter sí, pero con el Gobierno"

"Somos trabajadores que estamos preocupados por el futuro y nadie nos da garantías. Nos acaban de dejar tirados". El presidente del comité de empresa de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, habla a través de una puerta bloqueada por un mueble en una sala de la Delegación del Gobierno. Del otro lado, un funcionario pregunta si es del comité de la fábrica de aluminio. "Sí, somos el comité de Alcoa y queremos que se nos escuche, que se nos den garantías y que no se nos mienta nunca más", responde.

Una decena de miembros del comité de Alcoa se encerró ayer desde primera hora de la mañana hasta pasadas las diez de la noche en la Delegación del Gobierno, en la plaza de Ourense, para exigir al Ejecutivo que cumpla sus compromisos y garantice el futuro de la actividad industrial aluminera. Medio centenar de trabajadores „con la habitual camiseta naranja con los lemas peche non y enerxía, solución„ los acompañaron en el exterior del edificio institucional. Ya de noche, los sindicalistas salían a la calle con la promesa del Gobierno de reunirse el jueves con todas las partes. "A nosotros nos vale el inversor. Parter sí, pero con el aval del Gobierno", resumía Corbacho a la salida.

"¿Dónde está el estatuto, el estatuto dónde está?", "si no hay solución, no salís de la reunión" o " a solución, unha intervención" fueron algunos de los cánticos que se repitieron a las puertas de la Delegación. Megáfono en mano, Manuel Cabezas, hacía de portavoz de la plantilla. "La fábrica no se va a cerrar y vamos a conseguir que tanto el Gobierno como Alcoa muevan ficha", resumía el trabajador mientras los representantes sindicales seguían encerrados.

Desde dentro, el presidente del comité difundía vídeos en los que explicaba el motivo de la protesta: "Mientras no llegue la convocatoria y se nos den las garantías suficientes para el proyecto industrial de la planta permaneceremos aquí encerrados. No nos gusta hacer lo estamos haciendo pero no nos queda más remedio. Nos sentimos engañados", resumía Corbacho. La convocatoria de una reunión con todas las partes implicadas, incluidos los ministerios de Industria y de Transición Ecológica, llegaba por la tarde. El comité, que hoy se cita con la multinacional, levantaba el encierro por la noche al lograr sentarse con el Gobierno. Será el jueves y le reclamarán "los avales suficientes para que el proyecto de Parter sea garantía de futuro para todos los empleos de la planta de A Coruña".