La nómina de pensionistas aún supera a la de cotizantes en uno de cada dos concellos

La pérdida de población es tan acusada en algunas zonas de Galicia que la cifra de pensionistas, lejos de subir, en Lugo cae. Solo este factor evitó que el año pasado la provincia protagonizase un mal sorpasso: el de que existan más beneficiarios de una paga (jubilación, viudedad, incapacidad permanente, favor familiar u orfandad) que perceptores de un salario. En concreto, ese revolcón se quedó a 573 personas. Un escenario, por cierto, al que se han acostumbrado en Ourense: allí, también a nivel provincial, hay 11.264 pensionistas más que afiliados a la Seguridad Social. Hace mucho tiempo que se produjo ese revés de las cifras „y demográfico, y del panorama laboral„ en Monterrei, Padrenda, Mondariz, Pedrafita do Cebreiro o Ponteceso. En estos concellos, y en otros 155 de toda Galicia, se abonan más pensiones que nóminas cada mes. Equivalen a algo más de la mitad de los 313 municipios que componen el reparto local de Galicia. Que se hace vieja pero, gracias al incremento de las contrataciones, lo aparenta menos. Hace un año esta cifra era significativamente superior, de 220. Pontevedra y, en menor medida, A Coruña, han mejorado la situación.

Son datos desgranados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) correspondientes al ejercicio 2018. El grueso de los municipios que han abandonado esta clasificación están en la provincia de Pontevedra, que suma ahora 12. En este caso la afiliación remontó algo más de un 2,15%, más del doble de lo que creció la nómina de pensionistas. Ahora bien, esto no implica un mayor equilibrio en las cuentas públicas dado que el gasto mensual en pagas de jubilación o viudedad crece sin tino. Si en 2017 la Seguridad Social „hay una caja única, no existe un requisito de suficiencia por provincias o comunidades„ abonó 2.714 millones de euros en pensiones en Pontevedra, un año después la factura rebasó los 2.840 millones. Es decir, el número de perceptores de una paga se elevó en ocho décimas, pero el coste hizo lo propio en un 4,6%. La ratio entre pensionistas y cotizantes cerró el ejercicio en un 1,3, lejos de los valores que recomiendan los expertos para blindar la sostenibilidad del sistema público. Fornelos, Forcarei, A Lama, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro, Crecente, Covelo, Arbo, Rodeiro, Agolada, As Neves y Mondariz fueron los concellos „son pocos, se pueden enumerar sin dificultad„ con más pensionistas que afiliados a cierre de año.

Excepción no confirma regla

Con las demás provincias la lista es demasiado extensa para citarla completa. Son las capitales de provincia o las áreas metropolitanas de las mayores urbes las que eluden formar parte de ella. Aunque hay casos curiosos. En Ames „ciudad dormitorio de Santiago„, la diferencia en favor de los cotizantes es apabullante. De acuerdo a las cifras divulgadas por el IGE, a cierre de 2018 contaba con 3.857 beneficiarios de una paga (no de desempleo), frente a más de 13.000 trabajadores de alta laboral. O Negreira de Muñiz, que esquiva la quema casi generalizada en el interior de Ourense: 48 pensionistas, 55 afiliados a la Seguridad Social. Pero son situaciones excepcionales en un mapa que desborda déficits. Avión, concello privilegiado de veraneo para dos de las mayores fortunas de México (Vázquez Raña o Slim), retiene una masa laboral activa de 243 efectivos, pese a las 753 pagas de jubilación. En Beariz hay tres veces más pensionistas que trabajadores.