El Gobierno plantea un acta de consenso para que los trabajadores acepten la venta de Alcoa

El presidente del comité de empresa de Alcoa A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, explicó ayer a los empleados de la factoría que los distintos implicados en la venta de la aluminera al fondo suizo Parter trabajan en la redacción de un "acta final" que selle definitivamente el proceso. "A nosotros nos vale darle carpetazo a este acuerdo siempre y cuando se recoja que con la venta de las plantas a Parter finaliza el proceso del ERE que teníamos encima de la mesa", dijo Corbacho en la asamblea celebrada ayer.

Este documento de consenso, tutelado por los ministerios de Industria y de Trabajo, pretende salvar el escollo de la ratificación del acuerdo de compraventa exigido por Alcoa a los trabajadores. "Nosotros no tuvimos contacto directo con los inversores (...). Nosotros no podemos firmar algo en lo que no participamos", comentó el presidente del comité coruñés, una postura respaldada por el Ministerio de Trabajo en la reunión de anteayer.

Corbacho elogió ante sus compañeros la presencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto, en el encuentro del lunes en Madrid con la multinacional aluminera, el fondo suizo, los gobiernos de Galicia y Asturias, el ministerio de Trabajo y los sindicatos. A estos la ministra les confesó, según dijo ayer Corbacho, que el estatuto electrointensivo "está prácticamente finiquitado y nos lo van a pasar antes de que salga el primer Consejo de Ministros para que lo conozcamos, dado que en el primer Consejo de Ministros esperan aprobarlo; y dijo que el precio (eléctrico) andaría en lo que Parter necesita para arrancar la electrolisis".

Según el representante sindical coruñés, la ministra Maroto fue crítica con la actitud mostrada por el comité de empresa de Alcoa en Asturias. "Les dijo a los compañeros de Avilés que ella tampoco entendía que estuvieran paseando por Europa en ciertos centros de trabajo de otro inversor que no estaba encima de la mesa, buscando una salida solo para la planta de Avilés, dejando tirados a los compañeros de A Coruña, a los que en ningún momento habían invitado a ese escenario porque no les constaba que hicieran una apuesta por A Coruña", dijo Corbacho en referencia a las visitas del comité asturiano a las plantas de Quantum, cuya propuesta se cernía a la fundición de la factoría avilesina.

Corbacho también explicó que la ministra de Industria no entendió la protesta de los trabajadores asturianos que caminaron desde Avilés hasta Madrid en la llamada marcha del aluminio. "Ella (por Maroto) la calificó como la marcha de la vergüenza", explicó ayer Corbacho.

En este sentido, el presidente del comité asturiano, José Manuel Gómez de la Uz, declaró a La Nueva España: "Nos acusan de insolidarios por haber conocido el proyecto de Quantum. Lo vimos, pero igual que cualquier otro. Nosotros pensamos, y es objetivo, que hoy día si queremos futuro a largo plazo tiene que haber proyecto de reindustrialización. Quantum lo tenía para Avilés. ¿Por qué no buscaron uno para A Coruña? ¿Qué coño ha estado haciendo el Gobierno? Se echó en manos de Alcoa, pero no tienen por qué meternos a los trabajadores por medio. No vamos a avalar".