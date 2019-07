"Finalizó el ajuste: fortalecernos en Galicia, Asturias y el País Vasco es lo prioritario"

José Miguel García considera finalizado el ajuste laboral realizado en las últimas semanas en Euskaltel, la gallega R y Telecable. Hombre fuerte de Zegona, el fondo británico que en abril se convirtió en el primer accionista del grupo, García confiesa su voluntad de potenciar las marcas e implantación en las tres comunidades de origen de la compañía, potenciando su arraigo y su oferta y servicio pero actuando como una empresa única con presencia en Derio, A Coruña y Gijón.

¿Cuál es su proyecto para el grupo Euskaltel y sus marcas R y Telecable?

Estamos en un proyecto superemocionante, uno de los más emocionantes que se desarrollan hoy en el sector de las telecomunicaciones, pero no solo en nuestros territorios, también en el mercado nacional y europeo.

¿Hacia dónde va Euskaltel?

Nuestro proyecto tiene dos grandes vertientes. La primera y prioritaria es fortalecer y reforzar aún más, si cabe, la implantación en nuestros territorios tradicionales. Tenemos una presencia inigualable en Galicia, Asturias y el País Vasco. Somos una empresa de referencia y con un compromiso e implicación por nuestras relaciones sociales, institucionales y con los clientes de las tres comunidades y esto es un grandísimo activo que tenemos que preservar y potenciar. Además estamos expansionándonos ya (y con éxito) en otras regiones (Navarra, Cataluña, León...). Pero nuestro objetivo inmediato y en la fase prioritaria en la que estamos es fortalecernos aún más en nuestras comunidades de origen. En ello está volcado todo el equipo profesional, que es de una gran calidad.

¿Cómo quedará la organización en Galicia, Asturias y el País Vasco? ¿Perdurará la presencia local con equipos profesionales?

Por supuesto. No tendría ningún sentido hacer lo contrario. Y no seré yo quien lo haga. Partíamos de tres entidades operativas independientes, verticales y con marcas propias. Y en apenas cinco o seis semanas ya nos hemos transformado en una organización única, con sinergias operativas e integrando todos los recursos tecnológicos, de red, de IT y de plataformas para garantizar una sola "fábrica" y procesos únicos de extremo a extremo con cada uno de nuestros clientes con independencia de dónde se localicen. Ésta es una estrategia fundamental. En solo unas semanas hemos sido capaces de operar como una sola "fábrica". Yo esto no lo había logrado jamás en tan poco tiempo en ninguno de los 16 países en los que he trabajado durante mis 35 años de actividad profesional en el sector. Aquí ha sido posible hacerlo tan rápido por la enorme calidad profesional de los equipos de Euskaltel, R y Telecable. Hemos sido capaces de reorganizarnos como grupo operativo y hoy (por ayer) hemos comunicado internamente la nueva estructura a todos los niveles, eliminado incertidumbres en los equipos y en el resto de los actores con los que interactuamos. Y hace unos días ya lanzamos la primera oferta común para todos los clientes residenciales de todos los territorios. Esto ha sido un hito y ejemplifica el esfuerzo que están haciendo nuestros profesionales.

¿Se ha acabado el ajuste de empleo? ¿Se puede dar por estabilizada la plantilla laboral?

Se puede decir así. Teníamos tres organizaciones independientes y, para lograr eficiencia y sinergias, y para fortalecernos, era fundamental lograr ser una organización única. Esto conlleva siempre procesos dolorosos. Lo hemos querido minimizar, reduciendo lo más posible el impacto y procurando hacerlo lo más rápido posible, pero a la vez logrando los objetivos que nos habíamos planteado. Siempre quisimos reducir la incertidumbre y actuar lo más rápido posible. Este miércoles se culminó el proceso.

¿Cómo queda la estructura en la compañía?

Seguiremos estando, por supuesto, en los tres territorios. Y, de hecho, estamos estableciendo un plan específico para Galicia, Asturias y el País Vasco. Pero nuestros profesionales en las tres regiones, además de atender los servicios, clientes y necesidades específicas de cada zona y de contribuir a fortalecer nuestras marcas, van a participar en nuestro plan de expansión en otras comunidades, y esto es una gran oportunidad para nuestros ingenieros y demás profesionales de Galicia, Asturias y el País Vasco.

¿Cómo es la estructura que han anunciado por vía interna?

Es una estructura que no tiene nadie en el sector. Hemos creado divisiones o unidades de negocio, en cada una de las cuales se integran todos los profesionales de cada área, estén físicamente en Galicia, Asturias o el País Vasco. Una la llamamos el negocio "masivo", que abarca todo el negocio residencial y de autónomos e incluye a todos nuestros clientes de esos segmentos en las tres regiones y que tendrá responsabilidad total en el servicio comercial, de producto, de ofertas. Otra división es el negocio de "empresas", que engloba todos nuestros efectivos de ventas, preventa, marketing, desarrollo de producto y servicio de cliente, con independencia de la ubicación. Otra división es lo que llamamos "fábrica", que integra los recursos de red, sistemas, atención al cliente... para desarrollar todos los procesos de extremo a extremo y con equipos profesionales también en las tres comunidades pero actuando como uno solo.

¿Se ha alcanzado ya un tamaño estable tras los despidos habidos?

Por supuesto. Yo he liderado estos cambios lo más rápido posible, orientando la estructura a una estrategia de empresa única. Lo estoy hablando con los comités y lo hemos hecho lo antes posible y minimizando el impacto. Hemos comunicado la nueva estructura y el organigrama para tranquilizar y eliminar dudas e incertidumbres. Siempre es doloroso prescindir de compañeros pero era necesario para garantizar la estrategia y el éxito a largo plazo.