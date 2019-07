Clamor por una rebaja de la luz para que la planta de Alcoa sea viable con Parter

Alcoa tiene los días contados al frente de la planta aluminera de A Grela. A partir del 1 de agosto, el fondo suizo de inversiones Parter Capital Group se hará cargo de la factoría coruñesa y de la de Avilés previo ingreso de 30 millones de dólares a la multinacional norteamericana antes de que acabe el mes. Faltan once días para sellar definitivamente la incertidumbre sobre el futuro de la planta, pero las reivindicaciones no acaban ahí. Las centrales sindicales consideran que uno de los pilares ineludibles para dar una solución no solo a los problemas de Alcoa sino al resto de compañías de gran consumo pasa por la aprobación de un estatuto para la industria electrointensiva por parte del Gobierno central. Un estatuto "que modifique las tarifas actuales" y conlleve, a su vez, el mantenimiento de la actividad industrial y, por consiguiente, los puestos de trabajo que de ella dependen.

"Resulta prioritario para garantizar la competitividad de nuestra industria electrointensiva contar con un marco regulatorio que garantice un precio de la electricidad razonable, tal y como ocurre en países como Francia o Alemania", sostiene la Cámara de Comercio de A Coruña.

El acuerdo alcanzado entre Al-coa y el comprador de la alumine-ra garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo durante los próximos dos años. Ante esa circunstancia, Juan Ramón Paseiro, de UGT, subraya que resulta preciso que llegue esa solución para mantener las plantillas después de junio de 2021. "Un precio estable y competitivo de la energía daría la oportunidad de reabrir las series de electrolisis, por lo que para nosotros este objetivo tiene la consideración de prioridad máxima", asegura. Las plantas de A Coruña y Avilés necesitan precios de la electricidad por debajo de los 40 euros MWh para producir aluminio primario.

Paseiro, integrante del comité de empresa de Alcoa A Coruña, vivió en primera persona las negociaciones con la multinacional. Durante ese tiempo, la convocotaria y posterior celebración de las elecciones generales frenó en seco el proceso. Y teme que esto vuelva a ocurrir si no hay un acuerdo de investidura. "No sirven gobiernos en funciones: queremos que haya un gobierno ya que se ponga a trabajar y que cumpla lo prometido", asegura antes de recordar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a aprobar el marco electrointensivo antes de los comicios generales del 28 de abril.

"Si hubiera un marco energético estable, A Coruña hubiera tenido siete propuestas de compra incluso mejores que la de Parter", asegura Víctor Ledo, secretario xeral de CCOO-Industria. "En estos momentos el estatuto electrointensivo constituye una incógnita, por ejemplo, nadie sabe si las alegaciones se aceptaron o no", señala Ledo antes de explicar que la mejor solución es fijar el precio de la energía industrial vía Real Decreto.

"Si el problema del coste de la energía no se soluciona ahora, dentro de dos años los trabajadores de Alcoa volverán a la calle con las mismas reivindicaciones", comenta Xabier Filgueira, secretario comarcal de la CIG.

"Alcoa, Ferroatlántica, Megasa, Celsa... necesitan un precio predecible para producir; la industria de alto consumo no puede estar sujeta a la incertidumbre de una puja anual con sus trabajadores continuamente en la picota", asegura Filgueira. "Parece el estatuto de nunca jamás", afirma sobre la "urgente necesidad" de aprobar un marco competitivo para esta industria, un compromiso que se hace de rogar "al carecer de un Gobierno estable".

Los representantes de los sindicatos avilesinos están en la misma línea que los gallegos en este ámbito. Israel Castro, secretario comarcal de la Unión Sindical Obrera (USO), entiende que los resultados de la compra de Alcoa por parte de Parter Capital Group "han de analizarse desde ahora hasta dentro de dos años". Para ello resulta necesario que se forme "cuanto antes" un Gobierno que "ponga los medios para aprobar el estatuto de la industria electrointensiva". "La intención es garantizar la producción de aluminio primario en las plantas tras un largo y duro camino en el que, al menos, se mantendrá el empleo durante los próximos dos años", señala el secretario general de USO en la comarca avilesina. Israel Castro considera que la situación de la industria es "delicada" si el "Gobierno no pone de su parte y garantiza la viabilidad del precio del kilovatio/hora".

Poder adquisitivo

José Manuel Rodríguez Baltar es su homólogo de Comisiones Obreras en la comarca avilesina. "Estamos a la expectativa, a ver cómo evoluciona todo este proceso con la planta aluminera", señala el secretario general de CCOO en Avilés. "El Gobierno ha de cambiar la tarifa de la industria electrointensiva y no solo para Alcoa, sino para todas las empresas, de lo contrario el poder adquisitivo de los trabajadores de la industria irá mermando", asegura Rodríguez.