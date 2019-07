Galicia se prepara contra el 'huracán Boris'

Ciro (siglo VI d.C.) fue un tirano astuto. Apresó a Creso „un monarca pudiente como pocos, se le conoce como "el rey que nadaba en oro"„ y tomó el control de la capital de Lidia, Sardes. Los vecinos no se lo tomaron muy bien, pero, lejos de las represalias, "se le ocurrió una gran idea: montó burdeles, tabernas y juegos públicos. Esta iniciativa dio tan buen resultado que jamás hubo ya que atacar a los lidios por la fuerza de la espada [...] Se distrajeron de su objetivo, entregándose a todo tipo de juegos", relató el filósofo Etienne de la Boétie. No tendrá otra cosa el pueblo británico en los próximos meses, menos aburrimiento. La peor opción para la economía europea „e inglesa, según su banco central„, Boris Johnson, acaba de ocupar el número 10 de Downing Street. Y, de momento, las risas con el premier van ganando a las amenazas de recesión. El 31% de los electores le da el aprobado; "gracioso, carismático e inteligente" son los calificativos que más cosecha, según el portal de encuestas online YouGov. Es un jolgorio que en absoluto comparten los empresarios gallegos. El huracán Boris está aquí y la industria ya ha empezado a parapetarse para sufrir lo justo.

Aunque no es achacable al polémico líder conservador „sí al desastre político británico„, las señales de incertidumbre están aquí. Primero, porque las ventas de bienes gallegos a Reino Unido acumulan un retroceso superior al 13% en lo que va de año. Y eso que la marejada del Brexit no ha espantado las ganas de participar en este mercado, ya que Galicia ha sumado una treintena de firmas exportadoras a este país respecto al año pasado (hasta un total de 425, con un fuerte alza de las dedicadas a bienes de equipo). "La feria Pure London „explica el secretario general de Cointega-Clúster Gallego Textil Moda, Alberto Rocha„ es una de las más importantes" para este sector. La 45 edición se celebró la semana pasada. Pinchazo. "Hubo una caída de visitantes y expositores, y mucho menos negocio. Antes era un evento con mucho trabajo y reuniones, y esta vez pudieron salir a comer sin problemas", ilustra. Claro que el textil tiene otros muchos demonios. "Tenemos frentes más graves que el Brexit; este es un problema más".

Aterrizado también. Entre enero y mayo las ventas de ropa y calzado a Reino Unido acumulan un retroceso del 25%, con 70 millones menos de facturación en este mercado. "Los pedidos son más pequeños debido a la incertidumbre. Hay una atonía, menos compras, pero no se debe a un desplazamiento" de la demanda. La moda gallega no se está retirando voluntariamente de territorio británico para apostar por otras plazas, sino que la caída obedece „agrega Rocha„ a "un menor consumo". En 2018 el textil era el sector gallego más expuesto a Reino Unido por volumen de ventas; le ha adelantado la automoción. Factura en torno a doce millones de euros semanales en territorio británico. Arancha Mur es la directora del Área Económica y Logística de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). "Los fabricantes en España están preparados y tienen planes de contingencia en los que están trabajando desde el inicio de enero", dice sobre las posibilidades de que se consume un no deal scenario ( Brexit sin acuerdo), que es a lo que, a priori, se encamina Johnson. Quiso hacer de sosias de Churchill „bien podría ser Donald Trump„ en su primera intervención como premier: "Reino Unido será el mejor lugar sobre la tierra. Limpio, verde, próspero, ambicioso". Y puede que más caro.

Costes

El pasado marzo Londres divulgó una lista con 471 productos sujetos a aranceles en caso de que se precipitase una salida sin acuerdo y con el objetivo de "minimizar los costes para empresas y consumidores" y "proteger a las industrias vulnerables". En Reino Unido no hay sector conservero; no importó, anunció una tasa del 24% para las latas. "Sus primeras declaraciones no han sido de consenso", lamenta el secretario general de la patronal Anfaco-Cecopesca, Juan Vieites, sobre el líder tory. Está convencido de que el equipo negociador de la Unión Europea, con Michel Barnier a la cabeza, no permitirá que Johnson se salga con la suya y ejecute un plan de desconexión distinto al acordado ya entre Bruselas y Theresa May. "Es la hoja de ruta que hay que seguir".

La conserva era, en aquel listado de productos sujetos a tasas de importación, la más perjudicada. Es un golpe a su rentabilidad,