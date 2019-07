Zara, en el podio de marcas más preciadas del mundo con un valor de 20.297 millones

Zara, el buque insignia del grupo Inditex, se sitúa en el podio del ranking de marcas de moda más valiosas del mundo, que lidera la firma deportiva Nike, según los datos del ranking BrandZ, realizado por la consultora Kantar y WPP. La multinacional estadounidense Nike se mantiene un año más como la marca más valiosa del top 10 de moda con 47.360 millones de dólares (42.580,23 millones de euros), impulsada por la tendencia creciente en el sector por el athleisure, la apuesta por la ropa deportiva para el día a día que también han adoptado la grandes marcas de lujo, así como por la concienciación de las marcas por el medio ambiente y la sostenibilidad.

De esta forma, Zara, con un valor de marca de 22.581 millones de dólares (20.297 millones de euros), se sitúa en la segunda posición de este ranking. La firma de moda española también ha apostado por incluir el athleisure en sus colecciones, mientras que camina firme en su decidida apuesta por la sostenibilidad. El presidente de Inditex, Pablo Isla, avanzó en la pasada junta de accionistas que eliminará por completo el uso de bolsas de plástico en 2020, algo que ya ocurre en Zara, y suprimirá completamente en 2023 los plásticos de un solo uso que llegan al cliente y no habrá ningún residuo desechado desde ninguna de las sedes, centros logísticos o tiendas del grupo, ya que estará destinado a su reciclaje o reutilización total.

Completa el podio la firma alemana Adidas, que ha superado un valor de marca de 13.300 millones de dólares (11,955.52 millones de euros), tras crecer un 7% respecto a 2018. En los últimos meses, Nike y Adidas colaboraron con marcas de lujo como Ronnie Frieg o Alexander Wang para crear ediciones limitadas de sus productos. Además, participaron en acciones de impacto social y ambiental. Nike lanzó su campaña junto a Colin Kaepernick, icono antirracista del deporte estadounidense, y Adidas se alió con Parley for the Oceans para crear las equipaciones del Manchester United a partir de plástico reciclado recogido del mar. Completan el top 10 Uniqlo, Lululemon y H&M, que pierde dos posiciones con un 28% menos en su valor de marca, Under Armour, The North Face, Levi's y Ralph Lauren, de las que las tres últimas se estrenan en la clasificación. El informe subraya que las marcas que mezclan la moda y el deporte elevaron su valor en el último año.