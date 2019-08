Maroto urge la formación de Gobierno para aprobar el estatuto que abaratará la luz a la industria

La ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, visitó A Coruña en la mañana hoy cinco días después de que cerrar la crisis de Alcoa con la venta de las plantas de A Coruña y Avilés al fondo de inversión suizo Parter. Maroto se reunió en el Ayuntamiento con la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey; el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, y el comité de empresa de la fábrica, ahora rebautizada como Aluiberia. La titular de Industria reivindicó el éxito en las negociaciones para evitar el cierre de la factoría y urgió la formación del nuevo Gobierno de España para poder aprobar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, llamado a abaratar la energía para la gran industria, condición de la que depende que Parter reactive las electrólisis en A Coruña y Avilés.

Reyes Maroto admitió que "queda mucho por hacer" dado que el comprador solo garantiza el empleo durante los próximos 24 meses y pidió "lealtad" a todas las instituciones implicadas para seguir trabajando en el proyecto industrial para A Coruña los dos próximos años. La ministra respondía así a las declaraciones del conselleiro de Economía, Francisco Conde, que la acusó de romper "con la lealtad institucional" y con la "colaboración" que ambas Administraciones mantenían tras el acuerdo para la venta de las plantas de Alcoa a Parter, por no haber incluido a la Xunta en sus contactos durante la visita a Galicia. "Me ha sorprendido que una vez cerrado el proceso y una vez la solución ha sido adecuada para todos el conselleiro no se alegrara de esta gran noticia", ha declarado Maroto, que ha indicado que el Gobierno gallego ha sido "parte activa" de la mesa de seguimiento creada para atender este tema.

La socialista también afeó a Yolanda Díaz y Unidas Podemos que no haya felicitado al Ejecutivo por la solución para Alcoa cuando "han sido muy duros con el Gobierno" por este asunto. "Hay que estar a la altura de las críticas y saber ser agradecidos cuando las cosas se hacen bien", consideró Maroto.