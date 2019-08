El auge del sector cervecero gallego deja ya el doble en impuestos que el resto del alcohol

Casi todo lo imaginable tiene su día mundial. Y la cerveza no es una excepción. En este caso el primer viernes de agosto. No parece casualidad la elección de la jornada de celebración ni tampoco el mes. La caña forma parte del catálogo de usos y costumbres de España desde hace años, una auténtica cultura, la de cervecear, asociada a los momentos de ocio en general y al verano en particular. Por eso no extraña que la evolución de las ventas esté estrechamente ligada a la cascada de récords en la llegada de visitantes al país y que los principales destinos turísticos sean también las zonas de mayor consumo. La cerveza superó el pasado año la barrera de los 40 millones de hectolitros tras un alza del 1,5%. Los españoles bebieron el equivalente a 1.600 piscinas olímpicas. Un producto "transversal", así lo define el propio sector, porque ocho de cada diez ciudadanos tomaron al menos una cerveza en 2018, sin que existan grandes diferencias por sexos o capacidad adquisitiva. La potente industria que hay detrás se consolida como uno de los grandes motores económicos, que en Galicia no para de ganar músculo gracias al empuje de Hijos de Rivera y las decenas de pequeños fabricantes y artesanos, el también llamado segmento craft. Juntos aportan ya a las arcas públicas en la comunidad más del doble que el vino y el resto de las bebidas alcohólicas.

La producción de unos y otros está gravada dentro de los llamados Impuestos Especiales. Son, al igual que el de la Electricidad y el de los Hidrocarburos, tributos indirectos que se cargan al fabricante, pero que evidentemente están muy ligados al consumo. El de la Cerveza recaudó 29,5 millones de euros en Galicia en 2018. Su máximo histórico después de un incremento del 14% en comparación con 2017. No hay ninguna otra comunidad con una variación semejante. La aportación del impuesto se triplicó en la última década. En 2008, según los datos de la Agencia Tributaria, ascendió a algo más de 9,6 millones de euros.

El Impuesto sobre el Alcohol y bebidas derivadas ha seguido justo la tendencia contraria. Hace diez años alcanzó los 12 millones de euros. Sufrió la crisis. La caída del consumo dejó un mínimo de 10 millones de euros con su gravamen en 2012. Los ingresos se situaron en 13,9 millones de euros en 2018, un 0,4% menos que el ejercicio precedente.

Cada gallego gastó el año pasado unos 17,5 euros en cervezas. La comunidad no está entre estas localizaciones con más demanda „el desembolso per cápita en el conjunto del país roza los 23 euros„, pero sí integra junto con Asturias y la provincia de León el triángulo donde más está aumentando el tirón de la cerveza. Las ventas subieron un 33% desde 2009, hasta un total de 2,56 millones de hectolitros.

A la cabeza del consumo están Andalucía y el sur de Extremadura, que concentraron el 23,1% de las ventas (8,37 millones de hectolitros) en 2018, según el último anuario de la patronal Cerveceros de España. Les siguen el centro del país (7,78 millones, el 21,5%) y el noreste y las Baleares, que suman el 20,5% (7,43 millones de hectolitros).

El turismo no es, en opinión de las empresas, el único factor que permite mantener el negocio en ascenso. "La mayor estabilidad económica y fiscal también contribuyó a que, a mayor confianza del consumidor en la economía, se incrementara el consumo en hostelería", señalan.

El sector está capitaneado por seis grandes grupos que copan casi el 99% de los 38,4 millones de hectolitros producidos en España el año pasado. Mahou, propietaria también de San Miguel y Alhambra, alcanzó los 12,3 millones de hectolitros. La fabricación de Heineken fue de 10,5 millones y 10,08 millones de hectolitros la de Damm. Estrella Galicia es el cuarto operador cervecero español, con 3,09 millones. Compañía Cervecera de Canarias superó el millón de hectolitros; 940.000 el grupo Agora (Ambar o Moritz, entre otras marcas), con sede en Zaragoza; y el resto aglutinó algo menos de medio millón de litros. De todas las principales compañías, la de Hijos de Rivera es la que más crece en producción el último año, un 10,8%. Ahí está una de las claves de la recaudación fiscal en el sector en Galicia, junto con la multiplicación de firmas más pequeñas. Hay censados 37 fabricantes de cerveza en Galicia. En 2005, la Agencia Tributaria solo tenía un pagador por el impuesto. En el conjunto del Estado abrieron 18 el año pasado, hasta un total de 538. Su facturación se elevó un 7%, con 3.563 millones de euros. El valor de mercado de la cerveza en España supera los 15.500 millones, el 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB).