Alcaldes de A Coruña y Lugo reclaman que se reactive la central de As Pontes

El colectivo de camioneros encargados de transportar el carbón desde el puerto exterior de Ferrol hasta la central térmica de Endesa en As Pontes iniciarán una serie de encierros para demandar la reactivación de este centro industrial. Además, alcaldes del norte de las provincias coruñesa y luguesa reclaman la reactivación de la empresa.

La central acumula ya cuatro meses sin actividad, debido al encarecimiento del precio del CO2. Las movilizaciones finalizarán con una reunión en el Ministerio de Industria, el 10 de septiembre, en Madrid, en donde reclamarán soluciones. Así lo aseguró ayer el alcalde de As Pontes, el socialista Valentín González Formoso, minutos antes de reunirse con representantes de los gobiernos municipales de A Capela, As Somozas, Cabanas, Cerdido, Cariño, Fene, Ferrol, Moeche, Narón, Ortiguiera, Pontedeme, San Sadurniño y Valdoviño en la provinicia de A Coruña, además de los lucenses de Vilalba, Xermade y Lugo. También estuvo presente el presidente del colectivo de Transportistas del Carbón de As Pontes, Cholo Bouza.

El regidor de la localidad donde está ubicado este complejo industrial subrayó que en el encuentro en Madrid ante Industria se hará entrega de un documento para que "una central que se está adaptando a la normativa ambiental europea más exigente no tenga que sufrir por culpa de la especulación de los precios del CO2, que afecta ahora a As Pontes, pero que va a afectar a muchas otras industrias gallegas y estatales".

"No se puede permitir que el aire que respiramos pueda ser una mercancía como el petróleo o las joyas, un aire que se está comercializando a 25 euros por tonelada, provocando que la central térmica esté parada y tenga un futuro negro, negro como el carbón", destacó el también presidente de la Diputación de A Coruña.

Según Formoso, Endesa invierte en la central 230 millones para adaptarse a la normativa europea. También dijo que están afectados 900 empleos directos e indirectos.