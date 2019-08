"Hay margen para que crezcan los salarios durante la desaceleración"

¿Qué repercusión ha tenido el crecimiento de los salarios durante los dos últimos años en la comunidad gallega?

El impacto en la economía ha sido muy positivo y debe continuar. Es muy necesario que prosiga esta tendencia al alza en la remuneración de los gallegos. Ahora bien, resulta importante matizar que hablamos de salario medio, no todas las empresas gallegas tienen la misma capacidad para incrementar los sueldos de sus empleados.

¿Pero es posible que continúe esta tendencia al alza en el actual contexto de enfriamiento de la economía?

Sí, tenemos esa capacidad a pesar de la desaceleración. Aunque los salarios crecen por debajo del PIB, calculamos que la economía gallega segurirá creciendo en torno al 2,3 o 2,4%. Por lo tanto hay margen.

¿Por qué otorga tanta importancia a que continúe esta tendencia salarial al alza?

Porque ahora mismo la demanda interna es el motor de nuestra economía y así debe continuar. Si crecen los salarios, la confianza es mayor y el ciudadano consume más. El aumento del consumo privado incide en el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB).

En un momento, además, de desplome de las exportaciones.

El efecto del Brexit influye en el sector exterior de forma directa y genera una gran incertidumbre. Los países que concentran nuestras exportaciones, casos de Francia, Alemania, Italia o el Reino Unido, atraviesan una situación delicada. Por otra parte, los mercados estratégicos no comunitarios tienen un peso muy reducido en la economía gallega. Resulta fundamental diversificar mercados y aumentar el número de empresas que salen al exterior.

¿Por qué hay una diferencia de 450 euros entre el salario de un vasco y el de un gallego?

Esa diferencia se explica por el elevado peso industrial del País Vasco. Un sector industrial potente siempre es sinónimo de crecimiento sostenible. Lógicamente, el nivel de crecimiento también está vinculado al tamaño de las empresas. A mayor tamaño, mayor crecimiento. El incremento salarial está vinculado a la productividad y al tamaño.

¿Qué precisa Galicia para potenciar su industria?

Todavía no hemos desarrollado una política industrial activa. Para ello se necesita definir bien los ejes estratégicos y apostar por ellos. Tenemos que ser más activos, no esperar a ver qué acontece. Este es un debate que Galicia necesita resolver ya. Tenemos que replantearnos lo que funciona y lo que no. Yo prefiero hablar de ramas o actividades que de sectores. Somos una potencia naval pero tenemos que ver qué nichos de este sector exigen nuestra apuesta. Y lo mismo en la automoción, o en la industria alimentaria, agrícola y pesquera, ¿cuáles son las ramas que debemos potenciar? También en el textil. Hay vida más allá de Inditex, ojalá Galicia tuviera seis Inditex, por eso debemos repensar dónde debemos actuar.