Esta semana el Foro Económico de Galicia ha publicado sus estimaciones para el mes de junio del Indicador ABANCA-Foro de coyuntura económica; y el Instituto Galego de Estatística (IGE) ha difundido sus cálculos para el segundo trimestre del año. El diagnóstico general es coincidente. La ralentización del crecimiento prosigue. Como partíamos de niveles superiores al 3% hace apenas un año, la desaceleración es compatible con tasas de crecimiento todavía significativas; del 2% interanual según el IGE. Además, al haber salido de la Gran Recesión un par de años más tarde que otros países (tres en el caso de Galicia) el consumo y la inversión en Galicia y en España son más vigorosos que en otras partes: lo que no se gastó antes, se hace ahora. Esto explica que nuestra coyuntura económica sea mejor que la de Alemania o Francia. En su conjunto, 2019 cerrará siendo un año positivo en lo económico; peor que 2018 y mejor que 2020.

Lo que más llama la atención de los datos del IGE es el desplome de la aportación neta del sector exterior, incluyendo las exportaciones al resto de España. Me sorprende lo que está pasando con las exportaciones; pero también el crecimiento de la demanda interna. A veces pedimos demasiado a las herramientas estadísticas. Acertar trimestralmente con lo que está pasando en un momento de cambio como el que vivimos no es sencillo. Me temo que tendremos que seguir esperando para asumir todos sin dudas la debacle del sector exterior.