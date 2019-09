Galicia aumenta un 60% las importaciones del Reino Unido por el efecto del 'Brexit'

Las importaciones realizadas por las empresas gallegas en junio, último mes divulgado por el Instituto Galego de Estatística (IGE), disminuyeron un 15,5% respecto al mismo mes de 2018. Curiosamente, la caída porcentual en las compras resulta casi igual al descenso interanual de las exportaciones (-15,1%).

Esta merma en las introducciones, que afecta a la mayor parte de los países con los que comercia Galicia, presenta una gran excepción: el Reino Unido. Así, las importaciones desde el país británico crecieron un 59% respecto a junio de 2018. "Es un fenómeno curioso que se explica a partir del Brexit y de la internacionalización de la economía", afirma Sergio Prieto, director territorial de Comercio y del ICEX en Galicia, la entidad pública que promueve las ventas en el exterior. "Muchas cadenas de valor están globalizadas, por lo que las empresas solicitan producto y hacen acopio de materias primas de aquí a final de año ante una posible salida brusca del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de octubre", asegura Prieto.

A pesar del reciente revés parlamentario sufrido por el primer ministro británico Boris Johnson en su pretensión de ejecutar una salida por las bravas, el director territorial del ICEX en Galicia alertó ayer sobre las consecuencias de un Brexit sin acuerdo para las empresas gallegas que, en su mayoría, "no se tomaron con seriedad" ese posible escenario. Así se expresó ayer durante la presentación de los datos de comercio exterior de la comunidad gallega en el primer semestre de 2019.

Prieto recordó que, desde noviembre del año pasado, el ICEX ha celebrado sucesivas jornadas informativas con asociaciones empresariales, en las que solicitó a las compañías que preparasen sus planes de contingencia ante un eventual Brexit duro. "Por desgracia, no se tomó con seriedad ese llamamiento", lamentó.

La mayor parte de las empresas gallegas "pensaron que el Reino Unido no se iba a marchar de la UE" y la realidad es que "cada vez está más cerca" esa posibilidad, señaló. Por ello, ayer hizo un nuevo llamamiento a las empresas "para que se preocupen, aunque sea tarde", porque si el Reino Unido deja la UE, y pasa a convertirse en un país tercero, habrá consecuencias en los aranceles, se encarecerán las operaciones, se complicarán los trámites de exportación, habrá que homologar productos, revisar patentes, y se producirán retrasos logísticos. "Galicia no puede permitirse el lujo de perder al Reino Unido como cliente", advirtió, al tiempo que recordó que el británico es el cuarto mercado para las empresas gallegas, y que estas deben preparar sus planes de contingencia "cuanto antes". Prieto precisó que los británicos "ya se están moviendo" a la hora de buscar nuevos clientes y proveedores y, de hecho, ya han firmado 11 acuerdos comerciales con otros países. "No le estamos dando suficiente importancia a esto", advirtió antes de recordar que el grupo del ICEX sobre el Brexit (dentro del que se ha constituido una comisión especial sobre pesca) se reunirá el 12 de septiembre y, un día antes, en el marco de la feria MindTech, se reunirá el grupo sobre internacionalización.

El director territorial del ICEX confirmó el descenso del 10% en las exportaciones gallegas durante el primer semestre, que se quedaron en 10.508 millones de euros. Las provincias tradicionalmente exportadoras, A Coruña y Pontevedra, registraron sendas reducciones en sus exportaciones (un 12,9% menos la primera y un 9,6% menos la segunda).