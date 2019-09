"Tenemos el Igape, tenemos la SEPI... en sectores estratégicos el Gobierno tiene que intervenir sí o sí"

¿Hay alternativa al avance de los fondos de inversión en el sector industrial?

No hay alternativa en países donde no hay una política industrial seria. Al Gobierno se le planteó una intervención temporal de Alcoa y una ministra dijo que "no estamos en un régimen comunista". Tenemos el Igape [Instituto Galego de Promoción Económica], tenemos la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales]... en sectores estratégicos como ferroaleaciones, aluminio o telecomunicaciones, el Gobierno tiene que intervenir sí o sí. Eso no es comunismo. Escocia no es sospechosa de comunismo y hace poco expropió una empresa un magnate. Eso tendrían que estar haciendo las Administraciones con empresas como Isowat, que tiene personal cualificado, mercado, pedidos... ¿Y a qué están esperando? ¿A que acabe la liquidación y venga un fondo?

¿Entonces el Gobierno no está utilizando la SEPI como podría para salvar la industria?

El Gobierno no apuesta por una política industrial decidida. Industria no le está dando órdenes a la SEPI para que entre a participar empresas que después acaban en fondos de inversión. Tiene participación en Correos, en Tragsa... ¿por qué no se pudo hacer con Alcoa? Asistimos a la destrucción de la industria y la Administración se pone de perfil. No se puede permitir.