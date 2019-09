"No son de fiar porque la esencia de los fondos no es industrial; vienen a especular"

Comisiones Obreras ve "con preocupación" cómo cada vez más firmas acaban en manos de fondos de inversión. Su secretario xeral de Industria en Galicia, Víctor Ledo, advierte del "riesgo" de pérdida de empleos y de destrucción del tejido industrial a medio plazo debido a los "intereses especulativos" que a su juicio priman en estos inversores. Como alternativa, pide al Gobierno una política industrial más decidida.

Los fondos de inversión avanzan en Galicia, sobre todo entre la industria. ¿Qué le parece este fenómeno?

No es un fenómeno nuevo en otros países, pero en España y en Galicia lo vemos preocupante. Los fondos de inversión no tienen una vocación industrial, sino que se mueven por intereses especulativos. Cuando un fondo entra en escena es para hacerse con un grupo que atraviesa una situación complicada y quedarse un tiempo muy limitado. No vienen a invertir ni tienen proyectos a largo plazo.

¿Cuánto tiempo pueden permanecer en las empresas?

En Alcoa y en Ferroatlántica, que son los casos más recientes, sabemos que en el mejor de los casos estos fondos no van a estar más de seis u ocho años. Lo que hacen es adecuarse a las deudas contraídas por la empresa y muchas veces descapitalizarla, sacar capitalización para poder después venderla por más valor.

¿Este planteamiento es peligroso para la industria gallega?

Los fondos son un riesgo tremendo. Ninguno tiene un proyecto industrial definido a largo plazo. Vienen a sacar rendimiento financiero, no rendimiento industrial. Tarde o temprano, vuelve el conflicto, hay un nuevo cambio de propiedad o incluso de actividad.

En el caso de Alcoa (ahora Aluiberia), el comité se agarra a la idea de que aunque Parter tenga planes de vender la planta, para ello tendrá que hacerla atractiva para otro comprador.

Hay distintas fórmulas para dar valor y vender las empresas. En Alcoa esperamos que esa sea la estrategia. En Ferroatlántica la intención es especular con las centrales hidroeléctricas. Hace años que intentan segregar las plantas de las centrales para ello y ahora vemos cómo no solo venden las centrales sino todo el complejo industrial. En unos años veremos lo que hace tiempo que han previsto. En Alcoa, Parter entró con la premisa de reactivar el aluminio primario en caso de que se dieran las condiciones de precio eléctrico con el estatuto que el Gobierno prometió y que se retrasa. El arranque de las electrólisis hoy por hoy es una tómbola. Mientras tanto, su apuesta es potenciar el aluminio secundario de valor añadido, sobre todo para la automoción.

¿Qué supone la llegada de los fondos para los trabajadores?

Los fondos siempre van a intentar adelgazar la plantilla, para reducir el gasto salarial y ganar competitividad a corto plazo por la vía de abaratar costes.

La ausencia de vínculos de estas empresas con el territorio al que llegan, ¿qué papel juega?

El capital no entiende de patria. Hay fábricas que no se pueden llevar de aquí, pero otras sí. Los fondos de inversión especulativos son la esencia del capitalismo. Los fondo se están haciendo con empresas familiares, como la conservera Albo, que la compró un fondo chino y acabó en un caso deslocalización al sudeste asiático. Veremos cómo pequeñas conserveras gallegas tradicionales acaba deslocalizadas. Los fondos no son de fiar porque su esencia no es industrial. Es financiera. Vienen a especular. Su objetivo es obtener beneficios especulativos.