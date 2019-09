Un mes para salvar Isowat

O la venta del centro de trabajo a otra empresa o el despido de sus casi 70 trabajadores. En un mes, el 8 de octubre, finaliza el segundo ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) de Isowat Made en A Coruña. En ese momento la plantilla cumplirá seis meses en paro „momento a partir del cual se reduce la prestación„ y no está dispuesta a prolongar su agonía laboral si no hay una oferta en firme. Con la compañía el vías de liquidación, la administración concursal continúa en contacto con un potencial comprador, que trata de negociar con Abanca (dueña de la nave y principal acreedor) condiciones favorables para hacerse con un negocio al que siguen llegando peticiones de clientes a pesar de llevar cinco meses cerrado.

"Está en manos de la Xunta", señala el presidente del comité de empresa de Isowat, Cándido López, quien urge a la Consellería de Economía, Emprego e Industria a mediar entre el inversor y Abanca para evitar el cierre definitivo. López aboga por fórmulas como "un alquiler a largo plazo" para facilitar la entrada del comprador, que mostró su interés por planta coruñesa de diseño y fabricación de componentes eléctricos ya antes del verano.

El tiempo corre en contra. Isowat, filial del holding gallego Invertaresa, entró en concurso de acreedores en mayo de 2018 asfixiada por deudas de unos cien millones de euros. El grupo no logró remontar y pidió la liquidación en noviembre. El pasado enero salieron a subasta las dos unidades productivas de la compañía: la de Isowat, en A Coruña, y la de Made, en Medina del Campo (Valladolid). La castellano-leonesa se salvó con la venta a la compañía extremeña Imedexsa. La gallega acabó el proceso sin ninguna oferta válida. Isowat se abocaba así a la liquidación, pero el Juzgado Mercantil número 2 de A Coruña concedió un plazo de gracia a petición del administrador concursal en vista de que la unidad productiva era viable y era posible encontrar un comprador con ayuda de las administraciones.

El representante sindical de la plantilla acusa al Gobierno gallego de no haberse implicado como lo hizo el de Castilla y León. "Para la planta de Medina la Junta dio un crédito al inversor y la plantilla empezará a trabajar ya en octubre", señala Cándido López, quien lamenta la "desidia" y la "falta de seguimiento del proceso" de Isowat por parte de la Xunta. Aún así, con un mes por delante, el presidente del comité considera que "si se quiere, se puede" y urge a los implicados a apurar las negociaciones para llegar a la venta.

Concentración el jueves

El comité de empresa de Isowat ha convocado una concentración para jueves a las 13.00 horas delante de la delegación de la Xunta en A Coruña, en Monelos. Con el lema Feijóo, remata o tempo. So a Xunta nos pode salvar, los trabajadores de Isowat reclaman una solución a su largo conflicto. "Si a día 9 no hay algo fijo, si no hay una oferta sólida, no vamos a seguir más tiempo", avanza López, que tacha de "desgraciada" y "penosa" la situación que atraviesan los trabajadores, actualmente en paro y con varias nóminas pendientes de cobro, mientras clientes como Endesa siguen interesándose por el futuro de la compañía para demandar sus productos.

"La administración tiene que salvar a las empresas que tienen carga de trabajo", defiende López, que atribuye la mala situación de Isowat a la mala gestión de Invertaresa. "Vulcano, Poligal... las empresas industriales en Galicia están cayendo una detrás de otra", lamenta.